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Синоптики попередили про значне погіршення погоди

STYLERЖиття    11.04.2019 - 06:55
Синоптики попередили про значне погіршення погоди
Погода в Україні 11 квітня принесе похолодання і дощі (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в четвер буде норовливою

Погода в Україні в четвер, 11 квітня, принесе дощі, місцями навіть сильні. До того ж очікується зниження температури по всій території країни, передає Український гідрометцентр.

Окрім того очікується доволі сильний вітер - від 7 до 12 метрів за секунду, який ще більше погіршить погодну картину.

Мороситиме сьогодні вдень на Заході, Півночі та Півдні, а в центрі та в східних областях дощ буде доволі таки інтенсивним, хоча до злив і не дійде.

На Заході буде прохолодно - від +7 до +11 градусів, за винятком Закарпаття, де повітря прогріється до +12... +14 тепла.

На решті території від +13 до +19 вище нуля - і чим південно-східніше, тим тепліше.

Синоптики попередили про значне погіршення погоди

Погода в Україні 11 квітня принесе похолодання і дощі (фото: meteo.gov.ua)

В Києві буде доволі прохолодно, сьогодні кліматичні умови в столиці тяжітимуть скоріше до Заходу, ніж до Сходу. Температура +11... +13, вітер 7-12 м/с, невеликий дощ.

Тож, четвер буде не найкращим днем для прогулянок на свіжому повітрі. І не забудьте покласти в сумку парасольку, відправляючись на роботу або у нагальних справах.

Така погодна картина буде спостерігатися в Україні в четвер, 11 квітня. А на наступному тижні синоптики обіцять навіть нічні заморозки.

Синоптики попередили про значне погіршення погоди

Погода в Україні 11 квітня принесе похолодання і дощі (фото: meteo.gov.ua)

За православною традицією в цей день шанують пам'ять святого Марка. Також 11 квітня називали "днем берези". Вважалося, що саме цього дня березовий сік не тільки особливо смачний, але також має чудодійну силу. Тому, зібраним соком знахарі часто лікували хворих.

Погодні народні прикмети говорили про таке:

  • Багато березового соку - прикмета того, що літо дощовим.
  • Перисті хмари 11 квітня біжать з Заходу, не змінюючи своєї форми, а горизонт добре видно - скоро настане погана погода.
  • Хмари вранці зібралися в вигляді своєрідних гір - до вечора чекай дощу.
  • Хмари швидко біжать в одну сторону - найближчим часом настане спека.
  • Сонце сідає за хмари - буде дощ.
  • Ранній грім 11 квітня - настане холод.

Раніше ми повідомляли про те, що українцям синоптики пообіцяли аномальну спеку і розповіли, що весна наступає дуже швидко.

До слова, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.

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