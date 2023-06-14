"Теперь не знаю, как все будет": Камалия внезапно оказалась в больнице (фото)

Украинская певица и бывшая супруга миллиардера Камалия попала в больницу. Сначала артистка стеснялась рассказывать, что с ней случилось.

Печальной новостью с подписчиками она поделилась на своей странице в Instagram .

Что произошло с Камалией

"Не хотела делиться новостями, стеснялась… В свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон", - написала звезда.

Сначала она думала, что просто забилась, однако боль никуда не исчезла, а даже наоборот - усиливалась.

Врачи сообщили Камалии, что у нее возможен перелом ребра, поэтому направили ее на МРТ и КТ.

"А уже в пятницу премия YUNA, и для меня было очень важно и ответственно подготовиться к выступлению. Теперь не знаю, как все будет… Прошу вас, друзья, будьте осторожны, особенно снимая видео", - призвала своих поклонников Камалия.

Камалия попала в больницу (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Напомним, что также недавно Камалия рассталась со своим супругом Захуром после 20 лет брака.

"Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами" , - сообщила она тогда.

Однако вместе с тем дочери-двойняшки Арабелла и Мирабелла общаются с папой, равно как и с мамой.