"Тепер не знаю, як усе буде": Камалія раптово опинилася в лікарні (фото)

Українська співачка та колишня дружина мільярдера Камалія потрапила в лікарню. Спочатку артистка соромилася розповідати, що саме з нею трапилося.

Сумною новиною із підписниками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Що сталося з Камалією

"Не хотіла ділитись новинами, соромилась… У свої 46 впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон", - написала зірка.

Спочатку вона думала, що просто забилася, проте біль нікуди не зник, а навіть навпаки - посилювався.

Лікарі повідомили Камалії, що в неї можливий перелом ребра, тому направили її на МРТ і КТ.

"А вже у пʼятницю премія YUNA, і для мене було дуже важливо і відповідально підготуватися до виступу. Тепер не знаю, як усе буде… Прошу вас, друзі, будьте обережні, особливо знімаючи відео", - закликала своїх шанувальників Камалія.

Камалія потрапила в лікарню (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Нагадаємо, що також нещодавно Камалія розлучилася зі своїм чоловіком Захуром після 20 років шлюбу.

"Ми знаємо, що не на це чекав від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами", - повідомила вона тоді.

Проте разом із тим доньки-двійнята Арабелла та Мірабелла спілкуються з татом, так само як і з мамою.