Камалия снова вышла замуж? Артистка попала в невероятную ситуацию (фото)
Известная украинская певица Камалия попала в курьезную ситуацию из-за пакистанских журналистов. После ее объявления о разводе с Мохамадом Захуром, ей нашли нового партнера - известного певца.
Детали этой ситуации Камалия сообщила на своей странице в Instagram.
Что написали о Камалии СМИ
СМИ в Пакистане подхватили информацию о разводе Камалии с известным миллиардером Мохамадом Захуром. И пошли значительно дальше - они нашли артистке нового возлюбленного и даже сообщили, что она тайно вышла за него замуж.
"Обожаю эти оглушительные заголовки журналистов! Вот и пакистанские журналисты нашли сенсацию. Цитирую: "Камалия тайно вышла замуж в Пакистане? Судя по фотографиям, которые попали в распоряжение пакистанских СМИ, популярная украинская певица вышла за пакистанскую мегазвезду Сахира Али Бхагга", - написала артистка.
Она добавила, что фотографии слил изданию друг, который пожелал остаться неизвестным и он якобы присутствовал на свадебной вечеринке.
Камалию журналисты "выдали замуж" за певца
Развод Камалии
В середине апреля Камалия ошарашила новостью о том, что расстается с мужем, пакистанским миллиардером Мохамадом Захуром после 20 лет брака.
Причину разрыва артистка указывать не стала. Пара вместе воспитывает двух 9-летних дочерей и по словам Камалии, они постараются сохранить хорошие отношения ради девочек.
Незадолго до сообщения о разводе артистка рассказывала о первом серьезном конфликте с мужем - из-за его старшей дочери от предыдущего брака с бизнес-леди из России.
Камалия в присутствии дочери не очень лестно высказывалась о россиянах, а девушке это не нравилось. А Захур встал на сторону дочери, а не жены.
Кстати, ранее мы писали о том, что Слава Каминская снова выходит замуж.
А еще рассказывали о том, что Камалия сообщила, с кем останутся дети после ее развода.