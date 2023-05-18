Камалия снова вышла замуж? Артистка попала в невероятную ситуацию (фото)

Известная украинская певица Камалия попала в курьезную ситуацию из-за пакистанских журналистов. После ее объявления о разводе с Мохамадом Захуром , ей нашли нового партнера - известного певца.

Детали этой ситуации Камалия сообщила на своей странице в Instagram.

Что написали о Камалии СМИ

СМИ в Пакистане подхватили информацию о разводе Камалии с известным миллиардером Мохамадом Захуром. И пошли значительно дальше - они нашли артистке нового возлюбленного и даже сообщили, что она тайно вышла за него замуж.

"Обожаю эти оглушительные заголовки журналистов! Вот и пакистанские журналисты нашли сенсацию. Цитирую: "Камалия тайно вышла замуж в Пакистане? Судя по фотографиям, которые попали в распоряжение пакистанских СМИ, популярная украинская певица вышла за пакистанскую мегазвезду Сахира Али Бхагга", - написала артистка.

Она добавила, что фотографии слил изданию друг, который пожелал остаться неизвестным и он якобы присутствовал на свадебной вечеринке.

Камалию журналисты "выдали замуж" за певца

Развод Камалии

В середине апреля Камалия ошарашила новостью о том, что расстается с мужем, пакистанским миллиардером Мохамадом Захуром после 20 лет брака.

Причину разрыва артистка указывать не стала. Пара вместе воспитывает двух 9-летних дочерей и по словам Камалии, они постараются сохранить хорошие отношения ради девочек.

Незадолго до сообщения о разводе артистка рассказывала о первом серьезном конфликте с мужем - из-за его старшей дочери от предыдущего брака с бизнес-леди из России.

Камалия в присутствии дочери не очень лестно высказывалась о россиянах, а девушке это не нравилось. А Захур встал на сторону дочери, а не жены.