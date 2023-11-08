"Тепер вже не страшно побачити пекло": певец и воин ВСУ Женя Галич растрогал исполненным боли стихом

Фронтмен O.Torvald Евгений Галич, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, растрогал всех новой поэзией.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -аккаунт музыканта, где он и опубликовал короткое, но исполненное боли стихотворение.

Вот эти поэтические строки:

...З неба чекаю хорошу погоду

З стрічки хороших новин

Листопад крім листя ллє з неба воду

Збився з рахунку годин

Я не розумів чи так швидко смеркло

Чи я просто зомлів

Та тепер вже не страшно побачити пекло

Бо бачив його на землі

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Будут ли эти строки положены на музыку и трансформируются в новую песню O.Torvald, пока неизвестно.

Но эта поэзия от Галича, который неоднократно в разнообразных интервью рассказывал об ужасах, которые он видел на фронте, друг которого - гитарист O.Torvald Денис Мизюк - получил тяжелое ранение на войне, растрогала подписчиков артиста.