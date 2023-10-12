"Ситуация в стране напряженная": украинский певец отменил тур и возвращается на фронт
Фронтмен украинской рок-группы O.Torvald Евгений Галич, который после 24 февраля вступил в ряды ВСУ, отменил тур по Северной Америке вместе с коллегами из группы "Друга ріка". Он заявил, что такое решение принимал, ведь ему нужно вернуться на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певца в Instagram.
Какая причина
По словам Евгения, в условиях полномасштабной войны он в первую очередь военный, а уже потом музыкант и артист.
"Женя Галич является военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Ситуация в стране пока очень напряженная и по приказу военного руководства он должен вернуться в Украину. Женя неоднократно повторял, что пока в стране действует военное положение, в первую очередь оно военный, а уже после - артист и музыкант", - говорится в сообщении под видео.
Похожая ситуация происходила с группой O.Torvald после выхода их нового трека "Дихай". Команда коллектива имела множество запланированных промо мероприятий, однако все пришлось отменить, ведь фронтмен с подразделением должен был выезжать в Бахмут.
Он также добавил, что концерты "Другої Ріки" пройдут, как и планировалось. Музыкант призвал ходить на благотворительные концерты, донатить и помогать Украине.
"Спасибо всем, кто ждал встречи, но пока должно быть так. С сегодняшнего дня все билеты - fully refundable. Вы сможете вернуть их через сайт билетного оператора, однако посетив концерты, вы внесете немалый вклад в наш сбор, который направлен на покупку 100 FPV-дронов для наших военных", - сообщил певец.
Чем известен Евгений Галич
Женя Галич - украинский рок-музыкант, участник группы O. Torvald. 13 мая 2017 года Евгений представлял Украину на Евровидении-2017 в Киеве с композицией "Time". По итогам совместного голосования членов жюри и телезрителей песня получила 36 баллов и заняла 24 место.
У Галича есть жена и двое детей - дочь Ева и сын Даня.
В начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ.
Евгений Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Ранее мы сообщали, что гитарист группы O. Torvald Денис Мизюк получил на фронте ранения.
Также мы писали, что Женя Кот признался, стыдно ли ему за то, что он не на фронте.