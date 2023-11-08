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"Тепер вже не страшно побачити пекло": співак і воїн ЗСУ Женя Галич розчулив сповненим болю віршем

Середа 08 листопада 2023 14:53
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"Тепер вже не страшно побачити пекло": співак і воїн ЗСУ Женя Галич розчулив сповненим болю віршем Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Тетяна Самарук

Фронтмен O.Torvald Євген Галич, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, розчулив усіх новою поезією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт музиканта, де він і опублікував короткий, але сповнений болю вірш.

Ось ці поетичні рядки:

...З неба чекаю хорошу погоду
З стрічки хороших новин
Листопад крім листя ллє з неба воду
Збився з рахунку годин
Я не розумів чи так швидко смеркло
Чи я просто зомлів
Та тепер вже не страшно побачити пекло
Бо бачив його на землі

&quot;Тепер вже не страшно побачити пекло&quot;: співак і воїн ЗСУ Женя Галич розчулив сповненим болю віршемЖеня Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Чи будуть ці рядки покладені на музику і трансформуються у нову пісню O.Torvald, поки що не відомо.

Але ця поезія від Галича, який неодноразово у різноманітних інтерв’ю розповідав про жахи, які він бачив на фронті, друг якого - гітарист O.Torvald Денис Мизюк - отримав важке поранення на війні, розчулила підписників артиста.

  • Надзвичайно сильні слова
  • Нехай горить р*сня у пеклі! Стільки болю
  • Сильні слова... У саме серце
  • Це справжня, складна поезія

Раніше ми повідомляли, Женя Галич "наїхав" на Тараса Тополю через пісню про Бахмут.

Також ми писали, що Галич скасував свій тур і повертається на фронт.

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