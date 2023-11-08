"Тепер вже не страшно побачити пекло": співак і воїн ЗСУ Женя Галич розчулив сповненим болю віршем

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -акаунт музиканта, де він і опублікував короткий, але сповнений болю вірш.

Ось ці поетичні рядки:

...З неба чекаю хорошу погоду

З стрічки хороших новин

Листопад крім листя ллє з неба воду

Збився з рахунку годин

Я не розумів чи так швидко смеркло

Чи я просто зомлів

Та тепер вже не страшно побачити пекло

Бо бачив його на землі

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Чи будуть ці рядки покладені на музику і трансформуються у нову пісню O.Torvald, поки що не відомо.

Але ця поезія від Галича, який неодноразово у різноманітних інтерв’ю розповідав про жахи, які він бачив на фронті, друг якого - гітарист O.Torvald Денис Мизюк - отримав важке поранення на війні, розчулила підписників артиста.