Кайли Дженнер показала, как носить яркое мини-платье (фото)

О том, какое платье Кайли поразило на этот раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -stories модели.

Кайли Дженнер показала, как носить яркое мини-платье

Дженнер очень любит наряжаться в красивую одежду и создавать невероятные образы, которые часто бывают достаточно откровенными и позволяют ей лишний раз похвастаться своей великолепной фигурой.

В этот раз модель решила показать, как носить красное мини-платье, поскольку не каждая женщина может решиться на такой дерзкий образ, потому что сам цвет уже демонстрирует сексуальность. А длина мини только придает образу страсти.

Кайли Дженнер в красном мини-платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

Платье, которое выбрала Дженнер не только короткое, оно еще и имеет интересный вырез на зоне декольте, но он выглядит довольно сдержанным и уместным.

Свой смелый образ девушка дополнила модными туфлями такого же алого цвета с открытой пяткой, черными солнцезащитными очками и массивными серьгами в форме шара.

Волосы Кайли зачесали назад, но оставили хороший объем. Ее макияж также достаточно яркий и сдержанный одновременно, поскольку скулы Кайли накрасила достаточно ярко, на чем и сделала акцент.

А вот губы были накрашены чудесной помадой. Глаза Дженнер также накрасила в натуральных оттенках, что делает макияж уместным и спокойным.

Совершенно образ Кайли выглядит потрясающе и демонстрирует всю ее роскошь и женскую красоту, которая не становится бледной на фоне ярких нарядов. То есть, одежда служит для модели инструментом, которым она умело управляет и делает те образы, которые раскрывают ее с разных сторон.

Кайли Дженнер в красном мини-платье (фото: instagram.com/kyliejenner)