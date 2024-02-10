"Теперь копия своей мамы". Новая стрижка Кайли Дженнер произвела фурор в сети (фото)
Миллиардерша-инфлюенсер Кайли Дженнер отныне как две капли воды похожа на свою маму. Знаменитость разместила в соцсетях кадр с новой радикальной стрижкой, которая вызвала фурор среди ее фанов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram красавицы.
Кайли Дженнер сменила прическу
Так, знаменитость опубликовала фотографии, на которых ее волосы пострижены на манер пикси.
"Крис дрожит", - подписала она снимок.
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Очевидно, от кого она брала вдохновение. Точно такую же прическу уже долгие годы имеет известная мама Кайли - Крис Дженнер.
Крис Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Реакция поклонников
Поклонники бьюти-магната увидели в новом образе Кайли и другой референс.
Фанаты массово начали отмечать, что красавица стала похожа на своего звездного бойфренда - актера Тимоти Шаламе.
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
- Теперь они с Тимоти действительно близнецы
Эффект бойфренда
Вы с Крис должны сфотографироваться вместе с этой прической.
Ты украла мое сердце у Ким
Вы выглядите по-другому, но в хорошем смысле.
Это невероятно красиво.
Интересно, будут ли эти фотографии Кайли еще одной из ее бьюти-трюков с париком, или же на самом деле молодая мама решила сменить прическу.
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