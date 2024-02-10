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"Теперь копия своей мамы". Новая стрижка Кайли Дженнер произвела фурор в сети (фото)

Суббота 10 февраля 2024 11:30
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"Теперь копия своей мамы". Новая стрижка Кайли Дженнер произвела фурор в сети (фото) Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Иванна Пашкевич

Миллиардерша-инфлюенсер Кайли Дженнер отныне как две капли воды похожа на свою маму. Знаменитость разместила в соцсетях кадр с новой радикальной стрижкой, которая вызвала фурор среди ее фанов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram красавицы.

Кайли Дженнер сменила прическу

Так, знаменитость опубликовала фотографии, на которых ее волосы пострижены на манер пикси.

"Крис дрожит", - подписала она снимок.

&quot;Теперь копия своей мамы&quot;. Новая стрижка Кайли Дженнер произвела фурор в сети (фото)

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Очевидно, от кого она брала вдохновение. Точно такую же прическу уже долгие годы имеет известная мама Кайли - Крис Дженнер.

&quot;Теперь копия своей мамы&quot;. Новая стрижка Кайли Дженнер произвела фурор в сети (фото)

Крис Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Реакция поклонников

Поклонники бьюти-магната увидели в новом образе Кайли и другой референс.

Фанаты массово начали отмечать, что красавица стала похожа на своего звездного бойфренда - актера Тимоти Шаламе.

&quot;Теперь копия своей мамы&quot;. Новая стрижка Кайли Дженнер произвела фурор в сети (фото)

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

  • Теперь они с Тимоти действительно близнецы
    Эффект бойфренда
    Вы с Крис должны сфотографироваться вместе с этой прической.
    Ты украла мое сердце у Ким
    Вы выглядите по-другому, но в хорошем смысле.
    Это невероятно красиво.

Интересно, будут ли эти фотографии Кайли еще одной из ее бьюти-трюков с париком, или же на самом деле молодая мама решила сменить прическу.

Ранее Кайли Дженнер показала, как носить яркое мини-платье.

Также визажистка разобрала технику ее макияжа.

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зірки Кайли Дженнер
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