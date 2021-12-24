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Синоптики дали прогноз на Новий рік. Чи буде сніг

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 15:17
Синоптики дали прогноз на Новий рік. Чи буде сніг Фото: у новорічну ніч в Києві очікується сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку наступного тижня в Україні очікується морозна погода, зумовлена антициклоном з північного заходу. Але на Новий рік трохи потеплішає та випаде сніг.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

"Упродовж тижня переважатиме морозна погода. А ось вже 30 грудня, 31 грудня, 1 січня очікуємо на невеликий сніг по Україні, мокрий сніг може бути. Температура вночі 2-7 морозу, вдень - 0-5 морозу", - сказала вона.

За її словами, 31 грудня вдень температура по Україні коливатиметься від 3 морозу до 3 тепла.

Як зазначила синоптик, за попередніми розрахунками, в новорічну ніч в Києві будуть не надто сильні морози. "Хоча є тенденція до того, що буде переважно похмура погода і можуть бути невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу", - додала вона.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у третій декаді грудня в Києві почалася метеорологічна зима. З 20 грудня середньодобова температура тримається нижче 0.

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