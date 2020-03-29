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Прийде різке похолодання: прогноз на прийдешній тиждень

Новини » Суспільство     29.03.2020 - 16:58
Прийде різке похолодання: прогноз на прийдешній тиждень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На заході тиждень почнеться з мокрого снігу

Наступного тижня погода в Україні різко погіршиться, очікується різке похолодання вдень та вночі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 30 березня

За даними синоптиків, тиждень розпочнеться з мокрого дощу у західних та Житомирській областях. Вдень температура повітря на заході коливатиметься від +2 до +5 градусів, подекуди підніметься до +6..+8. На решті території термометри вдень покажуть від +8 до +15 градусів, а у південних областях повітря прогріється до +16...+18. Вночі у всіх регіонах прогнозуються від +2 до +5.

Прийде різке похолодання: прогноз на прийдешній тиждень

Прогноз на 31 березня

Вже у вівторок опади відступлять та не повернуться до вихідних. Однак очікується різке похолодання вдень та вночі. У західних та північних областях вдень температура знизиться до +2...+5 градусів, у центральних та південних коливатиметься від +3 до +8. Лише на сході ще збережеться температура до +10...+13.

Вночі у західних, центральних та північних областях похолодає до -2...-5 градусів, на сході та півдні термометри покажуть від +1 до +4.

Прийде різке похолодання: прогноз на прийдешній тиждень

Прогноз на 1 квітня

У перший день квітня похолодає в усіх областях. Температура повітря вдень в регіонах коливатиметься від +3 до +8 градусів. Вночі в Україні температура повітря знизиться до -2...-5 градусів, місцями термометри покажуть -6.

Прийде різке похолодання: прогноз на прийдешній тиждень

Прогноз на 2 квітня

У четвер вдень трошки потепліє, температура підніметься до +6...+9 градусів. У південних областях вдень термометри покажуть до +8...+10. Вночі все ще буде прохолодно, прогнозують від -1 до -4.

Прийде різке похолодання: прогноз на прийдешній тиждень

Прогноз на 3 квітня

У п'ятницю температура повітря в областях підніметься до +7...+11 градусів. Вночі збережуться мінусові показники. Синоптики прогнозують нічне похолодання до -1...-3 градусів, а на півдні вночі до +2.

Прийде різке похолодання: прогноз на прийдешній тиждень

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили в Україні штормове попередження на 30 березня. Завтра у західних областях очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

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