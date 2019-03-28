ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Антициклон наступає: погода в Україні знову зміниться на вихідних

STYLERЖиття    28.03.2019 - 10:20
Антициклон наступає: погода в Україні знову зміниться на вихідних
Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні на вихідних очікується нестабільна

Погода в Україні в найближчі дні знову зробить різкий поворот. Тепер вже в бік справжньої весни. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті opinionua.com.

Вона розповіла, що погода у п'ятницю, 29 березня, почне поліпшуватися, проте попередила, що в найближчі дні буде прохолодно. Невелике потепління очікується в суботу-неділю.

"Атмосфера настійно рекомендує зимі все ж їхати на вокзал з речами до наступного сезону. Тому вже з 29 березня опади в Україні припиняться. Антициклон почне підвищувати атмосферний тиск, опади у п'ятницю малоймовірні у всіх областях. Хоча ще утримається прохолодна погода, +6 +11 градусів", - написала Діденко.

Антициклон наступає: погода в Україні знову зміниться на вихідних

Карта погоди на 29 березня

Вона зазначила, що в найближчі вихідні в Україні почне поступово підвищуватися температура повітря і опади не прогнозуються.

"У суботу та неділю, 30 і 31 березня, цей антициклон під ручку з південними повітряними потоками принесуть в Україну прекрасну комфортну погоду. Температура повітря порадує виборців високими градусами і сонячним днем. Протягом суботи-неділі очікується максимально + 10 + 18 градусів. Тому нічого не повинно перешкодити громадянам виконати свій виборчий борг", - спрогнозувала синоптик.

У столиці в п'ятницю буде холодно, але сухо, а на вихідних очікується невелике підвищення температури повітря.

"У Києві 29 березня ще буде холодним, але без опадів; очікується вночі 0-2 градуси тепла, вдень 6 + 8 градусів. А 30-31 березня в столиці буде панувати комфортна синоптична ситуація - буде сухо, сонячно і + 12 + 15 градусів", - додала синоптик і попередила, що варто уважно стежити за уточненнями прогнозів погоди, так як весняна погода дуже мінлива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українців чекають кардинальні зміни клімату.

А також розповідали про те, що синоптик дала сприятливий прогноз погоди на 31 березня.

Погода в Україні 31 березня: синоптик озвучила прогноз на вибори Мороз і посуха: народний синоптик дав тривожний прогноз на квітень
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ГідрометцентрПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся