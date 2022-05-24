Температурні гойдалки та зливи: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода на сході

За даними сайту Sinoptik, на сході країни найближчі дні будуть сухі та відносно теплі, +18 +19 градусів. У четвер температура впаде та очікуються дощі.

Ближче до вихідних знову потеплішає на 1-2 градуси, але очікуються зливи. Останні травневі дні будуть з опадами, похмурі, але теплі - до +22 градусів.

Погода на півночі

У північній частині України прогріється до + 22 градусів, але вже в четвер знову почне заливати дощами, і температура піде вниз.

П'ятниця буде сонячна і суха, а на вихідних температура впаде до +17 градусів, очікуються дощі. Останні дні весни будуть прохолодні й з сильними дощами, не більше +17 градусів.

Погода на півдні

На півдні країни грози прийдуть в четвер, мокро буде також в суботу, неділю і понеділок.

Температура повітря буде вдень коливатися від + 22 до + 24 градусів. В останні дні весни прогріється до + 25 + 27 градусів.

Погода на заході

У західних областях в середу очікуються зливи, в четвер буде сухо, а з п'ятниці зарядять дощі до кінця місяця.

Нестабільною буде і температура повітря. У найближчі ні очікується до +22 градусів, на вихідних різко похолодає, до +16 градусів. І прохолода втримається до початку червня.

Погода в Києві

За прогнозом синоптиків, у вівторок в столиці буде сонячно і тепло, близько +19 градусів. У середу прогріється до + 22 градусів. Але вже в четвер Київ почне заливати дощами.

На вихідних очікується похолодання, температура впаде до +17 + 18 градусів, очікуються сильні дощі. І така погода очікується до кінця травня.