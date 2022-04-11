Яка буде погода в Україні влітку: прогноз на кожен місяць

Погода в Україні цим літом продовжить тенденції попередніх років. Кліматологи очікують, що будуть нові температурні рекорди та різні погодні аномалії. Літо 2022 не стане винятком і нас чекає вологий червень, сухий і спекотний липень і серпень з посухою майже до останньої декади.

Яка погода очікується у 2022 році розповіли у виданні " Сьогодні "з посиланням на книгу знаменитого народного синоптика Леоніда Горбаня.

Леонід Горбань помер 1 жовтня 2021 року, але він написав книгу "Погода до 2030 року". У ній він описав погоду в Україні по роках, сезонах і місяцях. Свої прогнози він засновував на класифікаціях календаря Брюса.

2022 рік за цим календарем - рік Юпітера. Всі роки чергуються - кожні 7 років і мають назву кожної планети. У кожного такого року - своя погода. Деякі більш спекотні, деякі - з сильними дощами.

"Роки Юпітера дуже хороші, спочатку більш вологі, а середини липня починається посуха. Урожай колосових озимих і ярих близький до рекордного. А ось посуха в липні знищить урожай кукурудзи, соняшнику, гречки. Але це стосується тільки південних і східних регіонів", - так у своїй книзі писав Горбань.

Погода в Україні навесні 2022

Весну в Україні Горбань спрогнозував холодною аж до травня, пізньою і вологою. Березневі морози майже до кінця місяця, заморозки у квітні, а місцями нічні морози можливі та до середини квітня. У травні помірно тепла погода.

Справжнє тепло прийде в Україну тільки в останній тиждень квітня. І по-справжньому теплий і сонячний день очікується на Великдень 24 квітня.

Травень буде теплим, в першій половині місяця будуть дощі, в другій – два тижні спеки та сухо. Потім знову прийде прохолода на кілька днів, а за нею – знову спека.

Погода в Україні влітку 2022

Червень. Початок літа буде похмурим і вологим. Червень буде теплим, але з частими змінами погоди – з ясною і спекотною на дощову зі зливами та грозами. Кінець місяця буде дуже спекотним.

Липень. Другий місяць літа почнеться з ослаблення спеки й короткочасних дощів. Ближче до середини липня знову стане дуже жарко. На початку третьої декади очікуються короткі дощі. А потім знову прийде спека.

Серпень. Кінець літа теж буде жарким і сухим. Опадів майже не буде, прийде сильна посуха. Невеликі дощі можливі тільки в середині місяця і в самому кінці.

Погода в Україні восени 2022

За прогнозом народного синоптика, осінь в рік Юпітера зазвичай суха, опадів буде мало у вересні, і в жовтні. На півдні та сході він прогнозує в перші два місяці осені не більше 10 мм опадів. Через це посіви озимих можуть не зійти.

Справжні холоди прийдуть тільки в другій половині жовтня, дощі - в кінці місяця.