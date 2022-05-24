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Температурные качели и ливни: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в последние весенние дни не порадует солнечной и сухой погодой. Не ожидается и высоких температур. Синоптики прогнозируют грозы, ливни и резкие перепады от тепла до похолодания.

Какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю - читайте в Styler ниже.

Погода на востоке

По данным сайта Sinoptik, на востоке страны ближайшие дни будут сухие и относительно теплые, +18 +19 градусов. В четверг температура упадет и ожидаются дожди.

Ближе к выходным снова потеплеет на 1-2 градуса, но ожидаются ливни. Последние майские дни будут с осадками, пасмурные, но теплые - до +22 градусов.

Погода на севере

В северной части Украины прогреется до +22 градусов, но уже в четверг снова начнет заливать дождями, и температура пойдет вниз.

Пятница будет солнечная и сухая, а на выходных температура упадет до +17 градусов, ожидаются дожди. Последние дни весны будут прохладные и с сильными дождями, не более +17 градусов.

Погода на юге

На юге страны грозы придут в четверг, мокро будет также в субботу, воскресенье и понедельник.

Температура воздуха будет днем колебаться от +22 до +24 градусов. В последние дни весны прогреется до +25 +27 градусов.

Погода на западе

В западных областях в среду ожидаются ливни, в четверг будет сухо, а с пятницы зарядят дожди до конца месяца.

Нестабильной будет и температура воздуха. В ближайшие ни ожидается до +22 градусов, на выходных резко похолодает, до +16 градусов. И прохлада удержится до начала июня.

Погода в Киеве

По прогнозу синоптиков, во вторник в столице будет солнечно и тепло, около +19 градусов. В среду прогреется до +22 градусов. Но уже в четверг Киев начнет заливать дождями.

На выходных ожидается похолодание, температура упадет до +17 +18 градусов, ожидаются сильные дожди. И такая погода ожидается до конца мая.

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода ждет украинцев этим летом.

А также мы рассказывали о прогнозе погоды на начало лета от народного синоптика.

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