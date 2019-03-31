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Темношкіра україночка на виборах президента розчулила мережу (фото)

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 21:56
Темношкіра україночка на виборах президента розчулила мережу (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

На вибори 2019 прийшли голосувати українці в Німеччині

Вибори президента України 31 березня проходять не тільки в нашій країні - у різних державах світу сьогодні відкрили виборчі дільниці для українців. Для волевиявлення за того чи іншого кандидата громадяни можуть віддати свій голос, навіть не перебуваючи на консульському обліку.

Відомий український журналіст Михайло Малий опублікував на своїй сторінці в Facebook фото, на якому жінка з двома дітьми стоїть у черзі, щоб проголосувати в Дюссельдорфі на заході Німеччини в Рейнсько-Рурському регіоні.

Жінка накинула на себе прапор України. Вона тримає за руку темношкіру дівчинку, одягнену у вишиванку, спідницю із національним візерунком, та віночком на голові.

Поруч стоїть хлопчик у вишиванці.

"У черзі на голосуванні в Консульстві Дюссельдорфа", - підписав знімок журналіст.

Темношкіра україночка на виборах президента розчулила мережу (фото)

Фото з Facebook-сторінки Михайла Малий

У коментарях він також додав, що дівчинка чудово розмовляє українською.

Крім того, Михайло позитивно охарактеризував організацію проведення голосування і додав, що черга рухається швидко, жодних проблем немає.

Користувачі мережі захоплюються знімком: "Яка гарна україночка на передньому плані!"

Як повідомлялося раніше, вчинок пенсіонерки під Києвом у день виборів президента України захопив мережу.

Нагадаємо, що вибори президента України – можливість проголосувати тим, хто живе за кордоном. Всього в інших країнах відкрито понад 70 дільниць для голосування. Першою країною, де почали голосувати за президента України, відповідно до часового поясу стала Австралія.

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