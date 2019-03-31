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Темнокожая украиночка на выборах президента умилила сеть (фото)

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 21:56
Темнокожая украиночка на выборах президента умилила сеть (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

На выборы 2019 пришли голосовать украинцы в Германии

Выборы президента Украины 31 марта проходят не только в нашей стране - в разных государствах мира сегодня открыли избирательные участки для украинцев. Для волеизъявления за того или иного кандидата граждане могут отдать свой голос, даже не находясь на консульском учете.

Известный украинский журналист Михаил Малый опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором женщина с двумя детьми стоит в очереди, чтобы проголосовать в Дюссельдорфе на западе Германии в Рейнско-Рурском регионе.

Женщина накинула на себя флаг Украины. Она держит за руку темнокожую девочку, одетую в вышиванку, юбку с национальным узором, и веночком на голове.

Рядом стоит мальчик в вышиванке.

"В очереди на голосовании в Консульстве Дюссельдорфа", - подписал снимок журналист.

Темнокожая украиночка на выборах президента умилила сеть (фото)

Фото с Facebook-страницы Михаила Малый

В комментариях он также добавил, что девочка замечательно говорит на украинском.

Кроме того, Михаил позитивно охарактеризовал организацию проведения голосования и добавил, что очередь движется быстро, никаких проблем нет.

Пользователи сети восхищаются снимком: "Какая красивая украиночка на переднем плане!"

Как сообщалось ранее, поступок пенсионерки под Киевом в день выборов президента Украины восхитил сеть.

Напомним, что выборы президента Украины – возможность проголосовать тем, кто живет за границей. Всего в других странах открыто более 70 участков для голосования. Первой страной, где начали голосовать за президента Украины, соответственно часовому поясу стала Австралия. 

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