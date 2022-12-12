Темные цвета и яркие элементы: Андре Тан рассказал, что стоит надеть в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь - это всегда начало чего-то нового с привкусом магии, поэтому, конечно, хочется выглядеть непревзойденно. Особенно это характерно для женщин, которые тщательно подбирают праздничные образы.
Стилист Андре Тан в своем Instagram поделился, какая одежда станет хитом новогодней вечеринки 2023 года.
По мнению Андре Тана, Кролик любит тех, кто готовится к нему вперед.
"Следующий 2023 год - Черного Водяного Кролика. Именно это описание лучше всего передает главные цвета праздника: черный и темно-синий", - пишет стилист.
Темные цвета рулят
Черный - не только вечная классика, но и флер таинственности и загадки. Образ femme fatale идеально подчеркнет платья из бархата или асимметрии. Цвет настолько классический, насколько пластичен в использовании.
Можно уверенно отходить от концепции "маленького черного платья", играя с новыми фасонами. Обратите внимание на смелые тренды: перья, блестки и сетку.
Образ femme fatale часто использовался в старых фильмах (кадр из фильма "Убийцы" 1964 года)
Новогодние звезды
Говорят, именно перлово-белые и желтые цвета в 2023 будут считаться "счастливыми". Игривым акцентом к образу станет разделение с бахромой. Также интересным вариантом станут элементы с перьями в этих оттенках.
Независимые этюды в синих тонах
Синий ассоциируется с влечением к приключениям и независимостью. Встретить этот Новый год в синем брючном костюме - залог уверенности в себе.
Кстати, такой образ прекрасно сочетается с золотыми, желтыми и жемчужными украшениями, упомянутыми выше. Поэтому можно комбинировать цвета, чтобы на 100% удовлетворить Кролика.
Черный Кролик любит синий цвет (фото: izi.ua)
Покой и взвешенность
Это желание очень актуально для всех украинцев. В новогоднюю ночь реализовать его можно в голубом цвете, особенно в небесных оттенках.
Из тканей лучше выбирать шелк и бархат. Также не забывайте про плиссированные юбки асимметричные платья, блестки и перья.
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