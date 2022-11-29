Что надеть на Новый год каждому знаку Зодиака, чтобы привлечь удачу

Астрологи утверждают, что для привлечения удачи в новом году его важно правильно встретить. Следует учитывать сразу несколько факторов: от приготовления блюд до подарков.

Астропсихолог Алена Лесная подробно рассказала, что следует одевать в новогоднюю ночь всем знакам Зодиака.

Овен

Представители огненного знака Зодиака всегда любят быть в центре внимания, и Новый год - не исключение. Поэтому обратите внимание на необычные наряды, выбирайте нестандартный крой. Особенно удачными будут глубокие вырезы и открытая спина.

В цветовой гамме ориентируйтесь на оттенки красного и бордового в сочетании с белым. Дополнить образ можно золотыми аксессуарами.

Телец

Вам подойдут спокойные оттенки в образе. Выбирая наряд, обратите внимание на атласные ткани. Среди палитры присмотритесь к коричневому, золотому, бежевому или нежно-розовому цвету. Их можно гармонично совместить между собой.

Близнецы

Для празднования Нового года выбирайте комфортную одежду серебристого, белого или нежно-голубого цвета. Можно выбрать наряд с декором из паеток и стразов.

Обратите внимание на бархатные пиджаки, макси-комбинезоны и платья-пиджаки.

Рак

Черный Кролик оценит более классические образы. В вашем наряде не должно быть никаких элементов, которые лишний раз привлекают внимание. Рекомендуемые для вас цвета - это серебристый, изумрудный, нежно-розовый и золотой.

В чем встречать Новый год 2023 (фото: Freepik)

Лев

Этот знак Зодиака не может обойтись без внимания, поэтому вам подойдут наряды из паеток. В новогоднюю ночь выбирайте смелый образ черного, белого или синего цвета.

Хорошим дополнением станут большие золотистые аксессуары, но не забывайте о чувстве меры.

Дева

Чтобы 2023 год стал для вас удачным, вашими цветами являются бежевый, белый и розовый. Это могут быть платья или костюмы из вельвета или другой ткани, которая приятна на ощупь.

Дополните свой образ классическими украшениями из серебра или белого золота.

Весы

Выбирайте классический брючный костюм или миниплатье в сочетании с белым или темно-синим пиджаком. Обратите внимание на аксессуары золотистого цвета. Вам также удачным выбором станут украшения для волос.

Скорпион

Ваши цвета на Новый год - это черный и красный, которые лишь подчеркнут присущую вам провокативность. Но важно помнить, что в вашем гардеробе не должно быть острых предметов: Кролику это не по душе.

Сочетайте атласные ткани с кожей, таким образом экспериментируя с образом.

В чем встречать Новый год 2023 (фото: Freepik)

Стрелец

Подойдут глубокие цвета темных оттенков: темно-фиолетовый или темно-синий. Именно они принесут вам удачу в 2023 году.

Обратите внимание на наряды с открытой спиной. А маленькая сумочка со стразами отлично подойдет вашему образу.

Козерог

Вам классика всегда в моде, и новогодняя ночь не станет исключением. Лучше выбрать маленькое черное платье с открытыми плечами. Соберите волосы вверх, а также наденьте необычные серьги золотистого оттенка или черного цвета с элементами золота.

Водолей

Ваша палитра в новогоднюю ночь должна быть светлой: белый или бежевый цвет. Обратите внимание на необычные аксессуары с серебристыми оттенками или натуральные камни темного цвета.

Рыбы

Для Рыб идеальным новогодним образом является сочетание объемного свитера с брюками палаццо, изготовленных из мягких тканей. В вашем наряде должен преобладать цвет стали в сочетании с темно-синим или темно-фиолетовым.