Темні кольори та яскраві елементи: Андре Тан розказав, що варто одягнути в новорічну ніч

На що звернути уваги під час вибору образу?

На думку Андре Тана, Кролик любить тих, хто готується до нього наперед.

"Наступний 2023 - Чорного Водяного Кролика. Саме цей опис найкраще передає головні кольори свята: чорний та темно-синій", - пише стиліст.

Темні кольори рулять

Чорний - не лише вічна класика, а й флер таємничості та загадки. Образ femme fatale ідеально підкреслить сукні з оксамиту або асиметрія. Колір настільки класичний, наскільки пластичний у використанні.

Можна впевнено відходити від концепції "маленької чорної сукні", граючи з новими фасонами. Зверніть увагу на сміливі тренди: пір'я, блискітки та сітку.

Образ femme fatale часто використовували у старих фільмах (кадр із фільму "Вбивці" 1964 року)

Новорічні зірки

Кажуть, що саме перлово-білі та жовті кольори у 2023 будуть вважатися "щасливими". Грайливим акцентом до образу стане поділ із бахроми. Також цікавим варіантом стануть елементи з пір'ям у цих відтінках.

Незалежні етюди у синіх тонах

Синій асоціюється з потягом до пригод та незалежністю. Зустріти цей Новий рік у синьому штанному костюмі - запорука впевненості у собі.

До речі, такий образ чудово поєднується із золотими, жовтими та перлинними прикрасами, про які згадано вище. Тому можете комбінувати кольори, щоб на 100% задовольнити Кролика.

Чорний Водяний Кролик любить синій колір (фото: izi.ua)

Спокій і виваженість

Це бажання є дуже актуальним для всіх українців. У новорічну ніч втілити його можна в блакитному кольорі, особливо в небесних відтінках.

З тканин краще обирати шовк та оксамит. Також не забувайте про плісировані спідниці асиметричні сукні, блискітки та пір'я.