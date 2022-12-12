Зеркальная дата 12.12.2022 судьбоносно перевернет жизнь этих знаков Зодиака
Гороскоп на 12 декабря 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым судьба готовит важные изменения, которые начнутся с зеркальной датой, 12.12.2022 года.
Об этом пишет KG.ua.
Почему зеркальная дата так важна
Нумерологи и астрологи считают, что в такие даты высвобождаются мощные энергетические потоки, которые могут оказывать судьбоносное влияние на каждого из нас. Мнения, мечты и желания могут материализоваться, так что с ними следует быть осторожными.
В эти даты следует проводить ритуалы для привлечения удачи, а также загадывать желания. Главное – стараться избегать негативных мнений и не желать никому зла, ведь "закон бумеранга" еще никто не отменял.
Кому из знаков Зодиака повезет больше всего
Телец
Пора привлечь в ваш дом удачу. Для начала освободите пространство и избавьтесь от хлама. А потом и идеи появятся, и настроение улучшится.
Рак
Рака ждет плодотворная деятельность, которая приведет к карьерному росту. Новые знания, творческие проекты и знакомства – все это пойдет на пользу.
Стрелец
Вам сегодня по силам все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Надумав сегодня раздавать полезные советы направо и налево, подумайте, нужно ли вам влиять на чьи-то судьбы.
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