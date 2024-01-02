Список фильмов для уютного зимнего вечера вдвоем

После Нового года все еще сохраняется праздничное настроение, которое хочется сохранить как можно дольше. С этой задачей могут помочь фильмы для двоих.

Почему он

По сюжету юная умная и красивая Стефани звонит по телефону родителям, поздравить папу Неда Флеминга с Днем рождения и благодаря высоким технологиям, выясняется, что у нее есть бойфренд Лейрд, который выглядит как самый страшный кошмар любого отца. Но делать нечего - семья упаковывает вещи и на Рождество летит в солнечную Калифорнию знакомиться с новым парнем дочери.

Пора на праздник

Устав от давления окружающих и ожиданий от родных, двое незнакомцев, они заключают соглашение быть парой друг для друга на каждый праздник в течение года. Они вместе добавляют ряд неудобных и смешных ситуаций, пытаясь сдерживать свои чувства и соблюдать правила своей договоренности.

Но чем больше они проводят время вместе, их связь углубляется и начинают задаваться вопросом, может ли между ними быть что-то большее, чем просто дружба.

Незабываемое Рождество

В центре сюжета встает молола девушка из богатой семьи, которая является обладательницей огромного состояния и решила немного отдохнуть. Девушка отправляется на один из фешенебельных горнолыжных курортов, чтобы достаточно прокатиться на лыжах и весело провести время в компании друзей.

Она даже не представляла, что этот отпуск окажется не таким, как предыдущие, и полностью изменит его жизнь.

Что происходит потом

Главный герой случайно открывает тайну, доступ к которой дает артефакт. После этого он обнаруживает, что может путешествовать по времени и пролистывать страницы своей жизни. Эта новая способность открывает перед ним портал в прошлое и будущее, позволяя пересмотреть и изменить моменты, приведшие к его сегодняшней ситуации.