Без Маши и медведя. 20 классных YouTube-каналов с мультиками на украинском
Найти в сети мультики для детей на украинском языке не так уж сложно. Для этого можно, в частности, воспользоваться YouTube - популярным видеохостингом для всех возрастов.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало разные предложения в сети и рассказывает о самых интересных YouTube-каналах с мультиками на украинском.
UkrAnima.ua
Этот YouTube-канал для взрослых и детей предлагает полную коллекцию мультфильмов на украинском языке студий "КиевНаукФильм" и "УкрАнимаФильм" с 1961 года.
YouTube-канал UkrAnima.ua (скриншот: youtube.com/ukranimaua)
LOLka
На этом YouTube-канале собраны смешные и обучающие истории из жизни девочки по имени Лолка.
YouTube-канал LOLka (скриншот: youtube.com/LOLkaAnimation)
"Левенятко"
Этот YouTube-канал предлагает детям и взрослым интересные украинские мультфильмы, рассказывающие о приключениях Львенка и его друзей.
YouTube-канал "Левенятко" (скриншот: youtube.com/Levenyatko)
"Казкарик"
Этот YouTube-канал предлагает подборку веселых и обучающих мультфильмов на украинском языке.
YouTube-канал "Казкарик"(скриншот: youtube.com/traktorec-molodec)
"Клуб Вінкс Українською"
Это - официальный YouTube-канал итальянско-американского мультсериала "Винкс". Здесь собраны разные серии с множеством приключений.
YouTube-канал "Клуб Вінкс Українською" (скриншот: youtube.com/WinxClubUA)
"Казки українською"
Этот YouTube-канал предлагает юным зрителям мультфильмы на украинском языке, созданные по мотивам народных сказок мира.
YouTube-канал "Казки українською" (скриншот: youtube.com/Ukrainian_fairy_tales)
"Вантажівочка Льова"
Этот YouTube-канал предлагает мультфильмы о мире машинок, в котором грузовичок Лева и его друзья учатся и играют вместе.
YouTube-канал "Вантажівочка Льова" (скриншот: youtube.com/VantazhivochkaLeo)
"Бробакс"
Это - YouTube-канал для детей от "Суспільного", содержащий оригинальный украинский контент. Здесь можно найти анимационные сериалы и сказки для детей всех возрастов.
YouTube-канал "Бробакс" (скриншот: youtube.com/Brobaks)
"Українською Мовою"
Этот YouTube-канал собрал мультфильмы на украинском языке для детей и взрослых. Найти здесь можно также разные фильмы и концерты.
YouTube-канал "Українською Мовою" (скриншот: youtube.com/ukrainian91)
"Телекомпанія Малятко ТВ"
Это - официальный YouTube-канал телекомпании "Малятко TV". Он предлагает зрителям ряд интересных мультфильмов на украинском, а также любимые многими детьми песни.
YouTube-канал "Телекомпанія Малятко ТВ" (скриншот: youtube.com/malyatkotv)
Novator film
Этот YouTube-канал публикует мультфильмы на украинском языке, созданные киевской анимационной студией "Новаторфильм" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры.
YouTube-канал Novator film (скриншот: youtube.com/novatorfilm)
"Телеканал ПЛЮСПЛЮС"
Это - официальный YouTube-канал крупнейшего анимационного развлекательно-образовательного телеканала для семей с детьми дошкольного и школьного возраста. Он предлагает зрителям лучшее из мировой анимации - развивающие и познавательные мультфильмы на украинском языке.
YouTube-канал "Телеканал ПЛЮСПЛЮС" (скриншот: youtube.com/plusplustv)
Ukrainian Fairy Tales
Этот YouTube-канал собрал самые интересные сказки мира, озвученные на украинском.
YouTube-канал Ukrainian Fairy Tales (скриншот: youtube.com/UkrainianFairyTales)
"Brave Bunnies українською"
На этом YouTube-канале дети могут посмотреть интересный и познавательный мультсериал, главными героями которого являются неугомонные и любознательные храбрые зайцы.
YouTube-канал "Brave Bunnies українською" (скриншот: youtube.com/bravebunnies-7771)
"Мультики UA"
Этот YouTube-канал предлагает развивающие познавательные мультфильмы для малышей от 6 месяцев и мультики о машинках и транспорте на украинском языке.
YouTube-канал "Мультики UA" (скриншот: youtube.com/MultikiUA)
"Ладоньки-Ладоньки"
На этом YouTube канале собраны интересные развивающие мультфильмы для детей.
YouTube-канал "Ладоньки-Ладоньки" (скриншот: youtube.com/Ladonki_Ladonki)
"Хмаринка"
Этот YouTube-канал предлагает научно-популярный и познавательный контент для всей семьи.
YouTube-канал "Хмаринка" (скриншот: youtube.com/Khmarynka)
"Янко Гортало"
Этот детский учебно-развлекательный YouTube-канал предлагает юным зрителям мультфильмы на украинском языке, интересные песни и стишки.
YouTube-канал "Янко Гортало" (скриншот: youtube.com/YankoGortalo)
"Маленьке Містечко"
На этом YouTube-канале собраны мультики на украинском языке, в которых события разворачиваются вокруг самой милой в мире семьи медвежат.
YouTube-канал "Маленьке Містечко" (скриншот: youtube.com)
"Каю Український"
Этот YouTube-канал предлагает зрителям популярный в мире мультфильм, снятый по книгам Кристин Леро, озвученный по-украински на телеканале "Піксель".
YouTube-канал "Каю Український" (скриншот: youtube.com)
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