Ці нові схеми шахраїв здатні обдурити навіть найпильніших українців

Як працюють майже всі схеми шахраїв

Злочинець переконує свою жертву повідомити йому особисті дані, фінансову або конфіденційну інформацію - паролі, логіни, номери телефонів. Найбільш довірливих переконують просто переказати гроші.

Ким можуть називатися шахраї

Працівниками банку

Працівниками Пенсійного фонду або податкової

Працівниками поліції

Працівниками комунальних служб

Працівниками вашого мобільного оператора

Покупцем або продавцем товару

Яка інформація цікавить шахрая

Реквізити платіжної картки

Паролі, коди (Банківські або мобільного оператора)

Кодові слова (секретні слова)

Зняти ліміт з карти жертви або переконати її переказати гроші

Типові схеми шахраїв

1. Карта заблокована.

Шахрай називається працівником банку і просить вас сказати реквізити карти, одноразовий пароль. Може під час розмови переконати здійснити переказ коштів на резервний рахунок або зняти ліміт на карті. Працівник банку ніколи не дзвонять, щоб дізнатися інформацію.

2. Мама, я в біді

Вночі дзвонить представник поліції та повідомляє, що ваша дитина або онук потрапив в поліцію за бійку, ДТП, крадіжку і так далі. Щоб його звільнити - потрібно перерахувати кошти на карту. Для переконливості в трубці телефону може хтось плакати або говорити з вами жалібним голосом. Найрозумніше - скинути цей дзвінок і зателефонувати своєму родичу безпосередньо.

3. Ви виграли автомобіль

На телефон приходить повідомлення про виграш автомобіля, квартири, мільйона. Ніяких деталей немає, вказано тільки номер телефону. Людина телефонує за вказаним номером і з'ясовує, що за свій приз має сплатити 1% податку від вартості. Сайт може бути цілком пристойним і не викликати підозри. Запам'ятайте: переможець ніколи не оплачує податок з виграшу самостійно, вони просто утримуються з суми.

Що зазвичай говорять шахраї

Просять сказати термін дії картки, номер на зворотному боці картки, пароль, коди банків або мобільних операторів

Обіцяють легкі гроші або лякають втратою грошей на рахунку

Керують вашими діями - направляють до банкомата, терміналу, вмовляють переказати кошти

Просять сфотографувати та переслати фото платіжної картки

Лякають, що карта заблокована і нею заволоділи шахраї

Просять перейти за посиланням і вказати всі персональні дані та реквізити Вашої картки

Важливо! Якщо ви повідомили шахраєві реквізити карти та паролі, то негайно заблокуйте свою карту. Телефонуйте на гарячу лінію банку (зазвичай вказана на зворотному боці картки) або скористайтеся онлайн-банкінгом.