ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні діє нова шахрайська схема з авто: як не потрапити на гачок аферистів

Новость на русском →
Вівторок 14 вересня 2021 22:25
В Україні діє нова шахрайська схема з авто: як не потрапити на гачок аферистів Фото: розкрита нова схема шахрайства при продажах авто (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Шахраї в Україні придумали чергову схему "розводу" громадян при покупках автомобілів - зловмисники під виглядом митників пропонують купити конфіскований транспорт за низькими цінами.

Про новий спосіб обману попередили в прес-службі Державної митної служби України.

Так, в Україні в соціальних мережах стали все частіше з'являтися подібні оголошення на фейкових сторінках від нібито працівників складів митниць і реалізаторів авто-, мото- та іншої техніки, яку називають конфіскованою на митному кордоні.

При цьому довірливих громадян, які бажають купити авто дешевше, аферисти "кидають" відразу після отримання передоплати або внесення всієї суми - шахраї просто зникають з грошима.

У Держмитниці закликали українців не довіряти сумнівним оголошенням і користуватися інформацією тільки з офіційних джерел.

Також зазначається, що конфісковане майно можна реалізовувати тільки за рішенням суду. Такі вилучені авто продаються на електронних торгах.

Де можна перевірити виставлені на продаж конфісковані авто

  • Детально ознайомитися з конфіскованим майном, переданим на реалізацію, можна на сайті ДП "Сетам".
  • Також ознайомитися з товарами, які перейшли в дохід держави (розпорядження здійснюється митницями відповідно до законодавства), і переданими митницями в реалізацію, їх характеристиками та ціновими пропозиціями можна за посиланням у розділі "ProZorro.Продажі (Майно)", у підрозділі "Митниця".
  • Крім того, інформація про такі товари, а також щодо майна, яке передано митницями в реалізацію за договорами комісії, щомісяця публікується на офіційному вебпорталі Держмитслужби у рубриці "Вилучене майно".

Додамо також, що договір купівлі-продажу слід підписувати у нотаріуса, щоб не стати жертвою шахрайства.

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, як не стати жертвою шахраїв при продажу або купівлі авто, і перерахував найвідоміші схеми.

До речі, за прогнозом експертів, в Україні злетять ціни на авто з США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна служба Автомобільний ринок
LITE
Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини