Эти новые схемы мошенников способны обмануть даже самых бдительных украинцев

Как работают почти все схемы мошенников

Преступник убеждает свою жертву сообщить ему личные данные, финансовую или конфиденциальную информацию - пароли, логины, номера телефонов. Самых доверчивых убеждают просто перевести деньги.

Кем могут называться мошенники

Работниками банка

Работниками Пенсионного фонда или Налоговой

Работниками полиции

Работниками коммунальных служб

Работниками вашего мобильного оператора

Покупателем или продавцом товара

Какая информация интересует мошенника

Реквизиты платежной карты

Пароли, коды (банковские или мобильного оператора)

Кодовые слова (секретные слова)

Снять лимит с карты жертвы или убедить ее перевести деньги

Типичные схемы мошенников

1. Карта заблокирована.

Мошенник называется работником банка и просит вас сказать реквизиты карты, одноразовый пароль. Может во время разговора убедить осуществить перевод средств на резервный счет или снять лимит на карте. Работник банка никогда не звонят, чтобы узнать информацию.

2. Мама, я в беде

Ночью звонит представитель полиции и сообщает, что ваш ребенок или внук попал в полицию за драку, ДТП, кражу и так далее. Чтобы его освободить – нужно перечислить средства на карту. Для убедительности в трубке телефона может кто-то плакать или говорить с вами жалобным голосом. Самое разумное – сбросить этот звонок и позвонить своему родственнику напрямую.

3. Вы выиграли автомобиль

На телефон приходит сообщение о выигрыше автомобиля, квартиры, миллиона. Никаких деталей нет, указан только номер телефона. Человек звонит по указанному номеру и выясняет, что за свой приз должен уплатить 1% налога от стоимости. Сайт может быть вполне пристойным и не вызывать подозрения. Запомните: победитель никогда не оплачивает налог с выигрыша самостоятельно, они просто удерживаются из суммы.

Что обычно говорят мошенники

Просят сказать срок действия карты, номер на обратной стороне карты, пароль, коды банков или мобильных операторов

Обещают легкие деньги или пугают потерей денег на счету

Руководят вашими действиями – направляют к банкомату, терминалу, уговаривают перевести средства

Просят сфотографировать и переслать фото платежной карты

Пугают, что карта заблокирована и ею завладели мошенники

Просят перейти по ссылке и указать все персональные данные и реквизиты вашей карты

Важно! Если вы сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли, то немедленно заблокируйте свою карту. Звоните на горячую линию банка (обычно указана на обратной стороне карты) или воспользуйтесь онлайн-банкингом.