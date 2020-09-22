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Вчені розгадали таємницю 2000-річної рідини з гробниці (фото)

Вівторок 22 вересня 2020 21:00
Вчені розгадали таємницю 2000-річної рідини з гробниці (фото)
Вчені розгадали таємницю 2000-річної рідини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Вченим вдалося з'ясувати, для чого застосовувалася дивна рідина, якій 2000 років

Вченим вдалося розгадати таємницю рідини з бронзового посуду, який вони знайшли під час розкопок гробниці. Її вік близько 2000 років. При тестуванні з'ясувалося, що вона містить спирт.

До такого несподіваного висновку дійшли китайські учені. Вони впевнені, що рідина використовувалася в лікарських цілях. Зокрема, її застосовували для зупинки кровотечі і зменшення запалення, пише Daily Mail.

Зараз дослідники продовжують аналіз ізотопів вуглецю та азоту та інші дослідження рідини. Вони прагнуть отримати більше інформації про сировину, з якої робили напій, як його виробляли і для чого використовували.

Цікаво, що посудина для зберігання загадкової рідини зроблена у формі лебедя. Чому саме так - теж належить з'ясувати.

Вчені розгадали таємницю 2000-річної рідини з гробниці (фото)

Вчені розгадали таємницю стародавньої рідини (фото: dailymail.co.uk)

Гробницю, в якій дві тисячі років зберігалася рідина, знайшли під час реконструкції нетрів у місті Саньменься (провінція Хенань) у травні поточного року. Дослідники вважають, що побудували її у часи кінця династії Цінь (221-207 роки до нашої ери) і початку династії Західна Хань (до 8 роки нашої ери).

Раніше ми писали, що у Єгипті знайшли 14 непошкоджених 2500-літніх саркофагів. З'явилися яскраві фото.

Також повідомлялося, що під Рівним з річки підняли човен ручної роботи вагою 3 тонни.

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