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Техника и подарки: украинские защитники показали Пасхальные поздравления от Днепра

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Вторник 18 апреля 2023 13:39
Техника и подарки: украинские защитники показали Пасхальные поздравления от Днепра Техника и подарки: украинские защитники показали Пасхальные поздравления от Днепра (фото: пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

Днепр продолжает снабжать бойцов на передовой необходимой техникой и снаряжением. 17 апреля Отдельной бригаде территориальной обороны три грузовика, более 30 квадрокоптеров, приборы ночного видения, тепловизоры, а также компьютерную технику, более сотни павербанков и других комплектующих лично передал мэр Днепра Борис Филатов.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Филатов отметил, что такая возможность посетить бойцов и доставить им важное снаряжение стало для него лучшим способом отметить Пасху.

"Лучшая Пасха - это когда ты можешь привезти пояса, детские рисунки и грузовики с дронами прямо на передовую. От всего Днепра", - отметил мэр.

Техника и подарки: украинские защитники показали Пасхальные поздравления от Днепра

Как известно, несколько дней назад город доставил на передовую рекордную партию необходимого оборудования. Это около 1,5 тыс. различных принадлежностей для двадцати пяти воинских частей. Стоимость оснащения составила 100 млн грн.

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