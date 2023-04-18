ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Техніка та подарунки: українські захисники показали Великодні вітання від Дніпра

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 13:39
Техніка та подарунки: українські захисники показали Великодні вітання від Дніпра Техніка та подарунки: українські захисники показали Великодні вітання від Дніпра (фото: прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро продовжує забезпечувати бійців на передовій необхідною технікою та спорядженням. 17 квітня Окремій бригаді територіальної оборони три вантажівки, понад 30 квадрокоптерів, прилади нічного бачення, тепловізори, а також компʼютерну техніку, більше сотні павербанків і інших комплектуючих особисто передав мер Дніпра Борис Філатов.

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міськради.

Філатов зазначив, що така змога навідати бійців та доправити їм важливе спорядження стала для нього кращим способом відзначити Великодні свята.

"Найкращий Великдень - це коли ти можеш привезти паски, дитячі малюнки та вантажівки з дронами просто на передову. Від всього Дніпра", - зауважив мер.

Техніка та подарунки: українські захисники показали Великодні вітання від Дніпра

Як відомо, кілька днів тому місто доправило на передову рекордну партію найнеобхіднішого устаткування. Це близько 1,5 тис. різного приладдя для двадцяти п’яти військових частин. Вартість оснащення становила 100 млн грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Збройні сили України Пасха