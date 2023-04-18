Техніка та подарунки: українські захисники показали Великодні вітання від Дніпра

Дніпро продовжує забезпечувати бійців на передовій необхідною технікою та спорядженням. 17 квітня Окремій бригаді територіальної оборони три вантажівки, понад 30 квадрокоптерів, прилади нічного бачення, тепловізори, а також компʼютерну техніку, більше сотні павербанків і інших комплектуючих особисто передав мер Дніпра Борис Філатов.

Філатов зазначив, що така змога навідати бійців та доправити їм важливе спорядження стала для нього кращим способом відзначити Великодні свята.

"Найкращий Великдень - це коли ти можеш привезти паски, дитячі малюнки та вантажівки з дронами просто на передову. Від всього Дніпра", - зауважив мер.

Як відомо, кілька днів тому місто доправило на передову рекордну партію найнеобхіднішого устаткування. Це близько 1,5 тис. різного приладдя для двадцяти п’яти військових частин. Вартість оснащення становила 100 млн грн.