Тефтели из риса и шампиньонов: постное блюдо для разнообразия рациона

Что нужно для тефтелей из риса

Рис - 1 стакан

Вода - 630 мл

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Шампиньоны - 500 г

Томатный соус (или паста) - 250 мл

Подсолнечное масло - 3-5 ст. л.

Мука - 5-7 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Перец - по вкусу

Зелень - по вкусу

Как готовить рисовые тефтели

Всыпьте рис в кастрюлю и влейте 2 стакана воды (480 мл). Промывать рис для тефтелей не нужно - то, что он будет слипаться, только поможет в приготовлении. Добавьте соль и варите рис на среднем огне.

Пока вода закипает, почистите и нарежьте кубиками лук, а очищенную морковь натрите на грубой терке. Слегка промойте шампиньоны, чтобы на них не было грязи и нарежьте грибы небольшими кубиками.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и прожарьте лук на среднем огне примерно 2 минуты, перемешивая. После этого добавьте морковь и жарьте смесь еще 2 минуты.

Зажарка из моркови и лука (скриншот / ТІАНА готувати просто)

После этого добавьте грибы и прожарьте все вместе, перемешивая, 7 минут, добавьте соль и перец по вкусу.

Добавьте шампиньоны к зажарке (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Сваренный рис перемените ложкой, переложите в глубокую миску и добавьте зажарку, перемешайте все ингредиенты.

Добавьте грибы с овощами к рису (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Наберите по 1 ст. л. рисово-грибного "фарша", слепите шарики, обваляйте их в муке и переложите в стеклянную форму для выпечки.

Будущие тефтели (скриншот / ТІАНА готувати просто)

В отдельную глубокую миску выложите томатную пасту и залейте 150 мл воды, размешайте смесь. Залейте тефтели в форме томатным соусом, духовку разогрейте до 200 градусов и поместите тефтели на 25 минут.

Залейте тефтели томатным соусом (скриншот / ТІАНА готувати просто)

После этого тефтели готовы, после охлаждения можно украсить их зеленью и подавать к столу.