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Что посмотреть, когда опускаются руки: 10 фильмов, которые возвращают веру в жизнь

Суббота 05 апреля 2025 17:06
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Что посмотреть, когда опускаются руки: 10 фильмов, которые возвращают веру в жизнь Фильмы для улучшения настроения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете фильмы для хорошего настроения и уютного вечера - вам прекрасно подойдут ленты с жизнеутверждающими сюжетами. Они учат никогда не сдаваться и всегда верить в добро.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 10 фильмов, которые надо смотреть, когда опускаются руки.

"Невидимая сторона"

Этот фильм можно назвать таблеткой от уныния и плохого настроения. Смотрите, на что способны любовь и человечность - главный герой даже не мечтал о том, что будет иметь возможность ежедневно ужинать и спать в своей постели. Но женщина, которую ему подбросила судьба, не даст жизни сломать того, кто этого не заслуживает.

"Мужчина по имени Отто"

Порой бывает, что не знаешь, как дальше жить. И если вы потеряли смысл и не понимаете, что дальше делать - просто посмотрите на главного героя. Ворчун Отто потерял всякое желание двигаться дальше, но отпустит ли его судьба?

"Мистер Черч"

Невероятно трогательный и действительно добрый фильм. В нем вы не увидите интриг, вымышленных драм или неискренних актеров - история касается сердца и оставляет после себя приятное "послевкусие". Смотрите, как один человек может изменить к лучшему жизнь тех, кого даже не знал.

"1+1"

Этот фильм считается культовым - и не просто так. Люди из разных миров, которых неожиданно сводит судьба, способны изменить жизнь друг друга. И это не о чудесах или магии, это о любви и жажде - к новому, к интересному, к простому и человеческому.

"Список последних желаний"

Когда опускаются руки и кажется, что все уже кончено - просто посмотрите этот фильм. Вы увидите, что даже там, где должен был наступить конец, всегда есть лучик света, по которому нужно идти дальше. Простая и легкая комедия, но она натолкнет на очень глубокие мысли.

Также смотрите:

  • "Всегда говори так"

  • "Прислуга"

  • "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

  • "Матильда"

  • "Джой"

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