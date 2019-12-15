Таємниця виникнення всесвіту: вчені зробили відкриття, яке переверне науку

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Вчені розповіли, як виникають планети у всесвіті

Вчені пояснили процес появи планет в космічних газопильових хмарах. Це вдалося зробити завдяки експерименту, в ході якого помістили в спеціальну камеру крихітні кульки зі скла і базальту. Про це пише видання Naked Science.

За даними інформаційного агентства, астрономи використовували мікросфери як дрібних космічних частинок, які знаходяться в хмарі навколо молодої зірки.

У ході експерименту камеру з кульками підкинули до вершини башти в Бременському університеті, після чого стежили за їх поведінкою під час вільного падіння. Під час випробувань в камері утворилася нульова гравітація.

У ході експериментального дослідження науковим співробітникам інституту вдалося довести, що кульки весь час труться одна об одну, створюючи електростатичні заряди, через що притягують частинки одна до одної. Це призводить до утворення нових планет.

Також вчені додали, що це відкриття є важливим для подальшого вивчення таємниці виникнення всесвіту.

Нагадаємо, що раніше генсек ООН на кліматичній конференції назвав кроки для порятунку планети.