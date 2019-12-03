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Генсек ООН на кліматичній конференції назвав кроки для порятунку планети

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 03:05
Генсек ООН на кліматичній конференції назвав кроки для порятунку планети
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)

Майже удвічі потрібно скоротити викиди парникових газів за 10 років

На Конференції ООН по клімату в Мадриді Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визначив чіткі завдання щодо порятунку планети. Про це повідомляє прес-служба Організації.

Наголошується, що згідно із заявою Гутерриша, до 2030 року потрібно скоротити викиди парникових газів на 45%.

"До 2050 року - досягти вуглецевого нейтралітету. До 2100 року - обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм", - сказав генсек.

Нагадаємо, 28 листопада Європарламент оголосив кліматичне надзвичайний стан в Європейському союзі. За відповідну резолюцію проголосували 429 євродепутатів, 225 висловилися проти.

Крім того, 9 листопада у Франції набув чинності закон про енергетику і кліматі, яким оголосили екологічне та кліматичне надзвичайний стан. Французькі влади до 2030 року повинні зменшити використання викопного палива на 40%, а також до 2022 року закрити всі вугільні електростанції країни.

Нещодавно французькі парламентарі прийняли поправку з метою заборони рекламних кампаній "Чорної п'ятниці". Це поправка до французького "закону про відходи". Нововведення засуджує надмірне споживання і критикує катастрофічні екологічні показники торгового дня.

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