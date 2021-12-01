В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)

Укрзалізниця показала українцям нові купейні вагони, які закупили за рахунок державного бюджету. На жаль, їх всього п'ять, але в найближчому майбутньому планується ще закупівля.

Про це повідомили на сторінці Facebook підприємство.

Де курсуватимуть нові вагони

Зазначається, що нові вагони зроблені ПАТ "Крюківським вагонобудівним заводом". Вони курсуватимуть на найдовшому в країні маршруті поїзда №5/6 Маріуполь - Ворохта, Рахів, що об'єднує 16 міст.

Спальні вагони також курсуватимуть за обігом у складі поїзда № 77/78 сполученням Харків - Маріуполь.

Укрзалізниця за рік отримала 10 зі 100 вагонів вітчизняного виробництва. До кінця 2021 року їм нададуть ще 10 вагонів.

Як виглядають нові вагони

Нові вагони УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реакція українців на нові вагони УЗ

Не всі українці відреагували позитивно на такі новини. Багатьом людям абсолютно не сподобався дизайн складу і вони називають його несучасним, також громадяни незадоволені тим, що оновлених вагонів занадто мало.