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В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)

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Середа 01 грудня 2021 09:28
В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото) Укрзалізниця показала нові вагони (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця показала українцям нові купейні вагони, які закупили за рахунок державного бюджету. На жаль, їх всього п'ять, але в найближчому майбутньому планується ще закупівля.

Про це повідомили на сторінці Facebook підприємство.

Де курсуватимуть нові вагони

Зазначається, що нові вагони зроблені ПАТ "Крюківським вагонобудівним заводом". Вони курсуватимуть на найдовшому в країні маршруті поїзда №5/6 Маріуполь - Ворохта, Рахів, що об'єднує 16 міст.

Спальні вагони також курсуватимуть за обігом у складі поїзда № 77/78 сполученням Харків - Маріуполь.

Укрзалізниця за рік отримала 10 зі 100 вагонів вітчизняного виробництва. До кінця 2021 року їм нададуть ще 10 вагонів.

Як виглядають нові вагони

В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)Нові вагони УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реакція українців на нові вагони УЗ

Не всі українці відреагували позитивно на такі новини. Багатьом людям абсолютно не сподобався дизайн складу і вони називають його несучасним, також громадяни незадоволені тим, що оновлених вагонів занадто мало.

  • Це нові вагони? Чи куплені за кордоном списані зі смердючими туалетами й тупо пофарбовані синьою фарбою? Якщо нові, то нащо робити ії у вигляді копій 100-річної давності? По світу давно їздять вагони з іншим не совковим дизайном...
  • Вагони нові, але дизайн, як в Запорожця, їх що з запчастин, які були на складі збирали? І так, буржуйки на вугіллі, туалети смердячі і кондиціонери не працюють?
  • А чому стіни в купе не закрити повністю? Мається на увазі диван, без цієї спинки, а потім обшивка і полиця. Так було б комфортніше і красивіше.
  • А сучасніший дизайн ніяк не можна було зробити? Наче 1971 рік, а не 2021 ...

Як ми раніше писали, українці купуватимуть квитки на потяги по-новому.

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Укрзалізниця
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