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"Папа плачет": дочь погибшего военного растрогала словами об отце (видео)

Воскресенье 04 февраля 2024 14:10
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"Папа плачет": дочь погибшего военного растрогала словами об отце (видео) Ребенок сразу увидел фото отца на баннере (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Маленькая девушка Злата, 28-летний папа которой защищал Украину и погиб 7 месяцев назад, растрогала сеть. Она просилась к отцу и объясняла, что тот "хочет домой".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым на своей странице в Instagram разместила мать девочки Мария Петрук.

Что сказал ребенок

На видео девочка говорит с мамой о том, что она хочет похать к папе, потому что "плачет", ведь "хочет к Златке, хочет домой".

Мать девочки отвезла ее к Аллее героев. Потом девочка увидела баннер с фотографией отца и сразу к нему побежала.

&quot;Папа плачет&quot;: дочь погибшего военного растрогала словами об отце (видео)

Ребенок у фото своего отца (скриншот)

В описании к видео мать ребенка и вдова погибшего военного написала, что очень скучает по мужу. Она плачет, когда вспоминает любимого.

"Ей тебя очень не хватает, Любимый. И не только ей… Еще вчера я полночи заливалась слезами от того, насколько же сильно соскучилась по твоей улыбке, твоему голосу. А сегодня Златка с самого утра просится к тебе", - написала женщина.

"Говорила, что ты плачешь, потому что хочешь к ней домой… И я плачу, потому что хочу, чтобы ты к нам вернулся, но, к сожалению, ты уже там, откуда никто не возвращается. Почти 7 месяцев, как ты больше никогда не придешь, не позвонишь и не поцелуешь. Скучаем и очень любим", - добавила она.

Как реагирует сеть

Грустное видео поразило пользователей. В комментариях они пишут:

  • "Держитесь, девочки... Я вас совсем не знаю, но уже 10 минут не могу остановить слезы, мне так больно и такой ком, что не могу остановить слезы"
  • "Я разрыдалась, примите самые искренние мои соболезнования, силы вам и выдержки, вам есть ради кого держаться"
  • "Сердце разрывается на куски. Держитесь".

Ранее мы уже рассказывали, что украинский фотограф показал реальные будни военных.

Кроме этого, недавно стало известно, что Укрзализныця попала в скандал из-за военного на костылях.

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