"Папа плачет": дочь погибшего военного растрогала словами об отце (видео)

Маленькая девушка Злата, 28-летний папа которой защищал Украину и погиб 7 месяцев назад, растрогала сеть. Она просилась к отцу и объясняла, что тот "хочет домой".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым на своей странице в Instagram разместила мать девочки Мария Петрук.

Что сказал ребенок

На видео девочка говорит с мамой о том, что она хочет похать к папе, потому что "плачет", ведь "хочет к Златке, хочет домой".

Мать девочки отвезла ее к Аллее героев. Потом девочка увидела баннер с фотографией отца и сразу к нему побежала.

Ребенок у фото своего отца (скриншот)

В описании к видео мать ребенка и вдова погибшего военного написала, что очень скучает по мужу. Она плачет, когда вспоминает любимого.

"Ей тебя очень не хватает, Любимый. И не только ей… Еще вчера я полночи заливалась слезами от того, насколько же сильно соскучилась по твоей улыбке, твоему голосу. А сегодня Златка с самого утра просится к тебе", - написала женщина.



"Говорила, что ты плачешь, потому что хочешь к ней домой… И я плачу, потому что хочу, чтобы ты к нам вернулся, но, к сожалению, ты уже там, откуда никто не возвращается. Почти 7 месяцев, как ты больше никогда не придешь, не позвонишь и не поцелуешь. Скучаем и очень любим", - добавила она.

Как реагирует сеть

Грустное видео поразило пользователей. В комментариях они пишут: