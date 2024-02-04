"Тато плаче": донька загиблого військового розчулила словами про батька (відео)

Маленька дівчина Злата, 28-річний тато якої захищав Україну та загинув 7 місяців тому, розчулила мережу. Дитина просилася до батька та пояснювала, що той "хоче додому".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким на своїй сторінці в Instagram розмістила матір дівчинки Марія Петрук.

Що сказала дитина

На відео дівчинка говорить з мамою про те, що вона хоче їхати до тата, бо той "плаче", адже "хоче до Златки, хоче додому".

Матір дівчинки відвезла її до Алеї героїв. Потім дівчинка побачила банер зі світлиною батька й одразу до нього побігла.

Дитина у фото свого батька (скріншот)

В описі до відео матір дитини та вдова полеглого військового написала, що дуже сумує за чоловіком. Вона плаче, коли пригадує коханого.

"Їй тебе дуже бракує, Коханий. І не тільки їй…Ще вчора я пів ночі заливалась сльозами від того, наскільки ж сильно скучила за твоєю посмішкою, твоїм голосом. А сьогодні Златка з самого ранку проситься до тебе", - написала жінка.



"Казала, що ти плачеш, бо хочеш до неї додому… І я плачу, бо хочу, щоб ти до нас повернувся, але, на жаль, ти вже там, звідки ніхто не повертається. Майже 7 місяців, як ти більше ніколи не прийдеш, не подзвониш і не поцілуєш. Сумуємо і дуже любимо", - додала вона.

Як реагує мережа

Щемливе відео вразило користувачів. У коментарях вони пишуть: