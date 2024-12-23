Самый быстрый рецепт оливье, который можно готовить не только на Новый год

Оливье - это классический салат, который стал символом новогодних застолий во многих странах. Этот салат прекрасно сочетается с другими блюдами, а готовить его очень легко.

О том, как быстро приготовить оливье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Что нужно оливье

Для того, чтобы быстро приготовить оливье к Новому году, понадобятся такие продукты:

колбаса (молочная или вареная) - 300 г

яйца - 2 шт.

картофель - 3 шт.

маринованные огурцы - 6 шт.

консервированный горошек - 1 баночка

морковь - 2 шт.

лук - 1 шт.

зеленый лук - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

майонез - по вкусу

Как готовить оливье

Рецепт оливье неоднократно менялся, становясь проще или сложнее в зависимости от имеющихся продуктов и вкусовых пожеланий.

Считается, что самая известная версия оливье состоит из вареной колбасы, отварного картофеля и яиц, соленых огурцов, консервированного горошка и майонеза. Поэтому другие продукты можно добавлять по желанию.

Готовить оливье довольно просто. Для начала нужно тщательно помыть картофель и морковь, а затем отварить их, не снимая предварительно кожуру.

Также нужно сварить яйца вкрутую. Затем картофель, морковь и яйца нужно почистить и нарезать на кубики. Чтобы ускорить этот процесс вместо ножа можно использовать овощерезку.

Колбасу также нужно нарезать на кубики - такого же размера, как овощи. По желанию, колбасу можно заменить на отварное филе, однако это требует времени для приготовления.

Соленые огурцы можно заменить на квашеные или даже на свежие. Нужно отрезать горькие концы и нарезать огурец кубиками. Количество огурцов для оливье зависит от размера овоща.

Лук надо почистить и нарезать полукольцами. Важно: ингредиент может давать горчинку, поэтому стоит выбирать лук небольшого размера или не использовать его совсем.

Кроме этого, лук можно предварительно замариновать. Зеленый лук нужно промыть и измельчить ножом.

Слейте из консервированного горошка воду и пересыпьте его в большую миску. Добавьте остальные ингредиенты для оливье, тщательно перемешайте салат - и оливье можно ставить на праздничный стол.