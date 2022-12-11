Что ждет украинцев в 2023 году: прогноз таролога

2022 год для украинцев выдался тяжелый. С началом полномасштабного вторжения России он принес людям смерть, потери, горе и слезы. Но вместе с этим и показал, насколько объединилась нация и показывает всему миру свое мужество и героизм.

Что же ждет украинцев в 2023 году? Что сулит людям следующий год? На этот вопрос в эксклюзивном комментарии Styler дала ответ практикующий таролог из Вознесенска Наталис Домини.

Что сулит украинцам 2023 год

Так, эксперт по картам Таро прогнозирует, что в 2023 году украинский народ перейдет на новый уровень финансов. Также изменится и ситуация с работой.

"Ситуация с финансами и работой изменится к лучшему. Народ Украины переходит на новый уровень финансов, наконец-то появится определенная стабильность", - сообщила она.

Также хорошие новости ждут и украинский бизнес.

"Бизнесы, которые смогли пережить первый тяжелый этап войны, смогут выстоять, адаптироваться будут достигать новых вершин в 2023 году", - спрогнозировала Наталис.

Таролог также рассказала, что увидела на картах судьбу некоторых украинских женщин. По ее словам, большая часть выехавших из них - не вернется.

"Я вижу, что будут возвращение домой украинок с детьми, но не всех. Здесь есть фактор - плохие отношения с мужем. Поэтому часть мигранток не будет возвращаться", - сообщила Домини.

Также таролог считает, что в следующем 2023 году стоит осуществлять пост-травматическую поддержку не только для военных, но и для всех, кто в этом нуждается из мирного населения.

"Этому направлению нужно уделить больше внимания", - добавила Наталис.

Наталис Домини (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)

Что изменится в мире и как это отразится на украинцах

По мнению таролога, в 2023 году в мире образуются новые союзы.

"Относительно мирового порядка в 2023 году карты указывают на то, что старые договоренности и надежды на плодотворное сотрудничество будут разрушены. Это касается азиатских рынков, российской доли в торговле с Европой. Будет проходить реформация мировых рынков, создаются новые союзы", - сообщила Наталис.

Также эксперт прогнозирует, что помощь Украине в связи с войной продолжится.

"Пока война будет продолжаться, другие политические амбиции Украины не будут активно реализовываться. Нам будут продолжать помогать, главное не застрять в этой фазе, а стать на ровную ступень с весомыми игроками международной арены", - резюмировала таролог.

Наталис Домини (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)