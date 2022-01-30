Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 31 січня по 6 лютого: не виносьте "сміття" з хати

Можливе підвищення агресивності та нервозності – не піддавайтеся емоційним поривам, а в особистому житті – не виносьте "сміття" з хати.

Гороскоп на перші дні лютого говорить про те, що тиждень стане відносно спокійним. Неприємності будуть епізодичними, і протягом 1-2 днів ситуація вирішиться в кращу сторону.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 31 січня по 6 лютого. Про це повідомляє Lunday.

Овен

У вас з'явиться шанс почати життя з чистого аркуша. Плани повинні бути реальними, без порожніх мрій. Помірні амбіції та впевненість в собі допоможуть вам створити щось абсолютно нове.

На вечір п'ятниці та вихідні заплануйте відпочинок з приємною людиною. Можливо, відносини перейдуть на новий рівень, несподівано для вас самих.

Телець

Ваші недоброзичливці постараються зіпсувати вашу репутацію. Припиняйте будь-які спроби вам нашкодити. У вас вийде проявити найкращі ділові та особистісні якості. Можлива потужна підтримка з боку.

На вихідні заплануйте мінімум домашніх справ, а час приділіть турботі про здоров'я і профілактиці різних захворювань.

Близнюки

Вас чекає важкий період і невизначеність може виявитися згубною в кар'єрі або особистому житті. Спочатку все буде йти чудово, але з середи по п'ятницю вас чекає смуга невдач.

Сконцентруйтеся на першорядних речах і ігноруйте менш актуальне. Вихідні проведіть з коханою людиною та обов'язково поцікавтеся, як їй хочеться відпочити та чим зайнятися.

Рак

Ви можете розраховувати на те, що ваші задумки почнуть втілюватися в життя. Початок тижня пройде в рутині, потім буде пік активності в роботі.

В кінці тижня обов'язково зверніть увагу на своє самопочуття. У вас накопичилася сильна перевтома, і пора задуматися про повноцінний відпочинок.

Лев

Найближчими днями вам буде важко всидіти на одному місці й захочеться вплутатися в якусь авантюру. У вівторок вас буде тягнути на необдуманий крок, який спричинить великі неприємності.

А ось на вихідних вас порадує несподіване грошове надходження, можливо повернуть великий борг.

Діва

Астрологи рекомендують вести самий звичайний спосіб життя, оскільки вплив зоряних світил буде не дуже позитивний. Вас здолає сильна спрага змін в житті, потягне в подорожі й захочеться щось змінити в особистому. Не піддавайтеся емоціям - це шлях в нікуди.

Якщо не справляєтеся, попросіть поради у того, кому довіряєте. На вихідних можлива невелика застуда або проблеми зі здоров'ям через спиртне.

Терези

Початок лютого принесе вам хороші новини здалеку. Можливо, вам належить поїздка або переїзд на нове місце проживання. На початку тижня кмітливість допоможе вам отримати вигідний контракт.

Друга частина тижня буде зайнята клопотами по дому, а в кінці тижня проявіть обережність, може бути зустріч з шахраями.

Скорпіон

Ваш імідж розважливої, безжальної, меркантильної та чарівної людини може зіграти з вами злий жарт. Людина, якій ви небайдужі, може відвернутися від вас через ревнощі.

І винні в цьому будете тільки ви самі. Будьте добрішими до людей і допомагайте тим, хто цього потребує. У неділю не шукайте собі пригод.

Стрілець

Тиждень буде нагадувати зебру - все хороше буде чергуватися з негативом. Вівторок вас порадує - ви отримаєте запрошення в гості.

З середи та до кінця тижня очікується непростий період для тих, хто хотів сприятливих змін на роботі. Вихідні пройдуть дуже насичено і цікаво, вам можуть довірити важливу таємницю.

Козоріг

Будні дні порадують непоганим прибутком при мінімальних витратах. Гроші не зваляться просто з неба, ви отримаєте винагороду за свою напружену працю. Відкладіть частину суми на інвестиції або велику покупку.

А ось тих, хто вже зневірився знайти щастя в особистому житті, чекає приємний подарунок від Всесвіту на вихідних.

Водолій

Всі свої професійні обов'язки постарайтеся виконувати максимально якісно. Саме цей підхід зараз дуже важливий для вас.

У вівторок чекайте успіх у протилежної статі, але не використовуйте цей шанс собі на шкоду. На вихідних очікується запрошення на якийсь офіційний захід.

Риби

Ваша наполегливість, рішучість і прагматичність стануть козирями на цьому тижні. Прийшов час завершити старі проєкти та зайнятися освоєнням нових навичок.

У грошах проблем не буде, можуть запропонувати оригінальний підробіток – відразу не відмовляйте, справа перспективна. На вихідних вирушайте в похід по магазинах, ви давно собі нічого не купували.