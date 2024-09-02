Таро-гороскоп на неделю: Овнов настигнут кардинальные перемены, а Львов ждет падение на дно

Эта неделя, со 2 по 8 сентября, будет очень насыщенной. Кто-то начнет новую жизнь, а кому-то придется бороться с проблемами.

Овен

На этой неделе вы можете смело начинать новый проект или что-то изменить в том, что уже не приносит желаемого результата. Это затронет все сферы вашей жизни, вы можете свернуть любые горы.

Телец

Карты Таро указывают на то, в ближайшие дни вам придется проститься с теми вещами или людьми, к которым вы сильны привязались. И это не плохо, вы сможете освободиться от всего, что тянет вас на дно. Не отдавайте свое сердце тем, кто этого не заслуживает.

Близнецы

Вы перегрузили себя ненужной информацией. Постарайтесь отстраниться от всего, что не является действительно важным. Эта неделя может принести вам немало стрессовых ситуаций, если вы не сможете провести тотальную чистку.

Рак

Карты Таро советуют вам задуматься о том, достаточно ли вы общаетесь с теми, кто хочет быть рядом с вами. Берите инициативу в свои руки, действуйте, делитесь мыслями и не закрывайте свое сердце на замок.

Лев

Прислушивайтесь к советам, не стоит ставить себя и свое мнение выше остальных. Постарайтесь найти баланс и не отстраняться от тех, кто действительно может вам помочь. Эта неделя готовит для вас серьезную проверку, едва ли вы хотите проиграть.

Дева

Карты Таро советуют вам не стремиться к громким компаниям и шумным праздникам. Эта неделя поможет вам решить немало проблем, однако для этого вам стоит концентрироваться лишь на своих мыслях и желаниях.

Весы

В ближайшие дни вы можете понять, что кто-то злоупотребляет вашей добротой. И если вы это точно осознаете - пора действовать. Не позволяйте выжимать из себя все соки.

Скорпион

Берегите силы, не тратьте свое время на то, что на самом деле никак вам не поможет добиться успеха. До конца недели вы можете оказаться в неприятной ситуации, которая сильно вам вымотает.

Стрелец

Не стоит ждать чуда, вы можете призвать в свою жизнь радость и без вмешательства сил свыше. Все в ваших руках, начинайте действовать. Эта неделя может оказаться очень удачной.

Козерог

Откажетесь от старых привычек, вы рисуете застрять в рутине и понять, что справиться со всеми невзгодами очень сложно. Однако не вешайте нос, все поправимо, даже если вы в этом не уверены.

Водолей

Карты Таро советуют вам устроить глобальную перезагрузку. Избавьтесь от того, что не приносит радости. Кроме этого, научитесь делегировать обязанности, не стоит взваливать все на себя.

Рыбы

Пора вспомнить, что вы себе обещали. Освежите в памяти те цели, которые вы ставили перед собой. Скорее всего, вы сбились с пути, однако все поправимо.