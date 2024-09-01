Таро-гороскоп на 2 сентября: над Тельцами нависла туча из проблем, а Близнецы начнут новую жизнь
В понедельник, 2 сентября, Тельцам и Стрельцам стоит ждать проблем. А вот Близнецам и Овнам выпадет редкий шанс, они смогут расправить крылья.
Что сулит Таро-гороскоп на 2 сентября каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на True Tarot.
Овен
Ваш шанс на счастье спрятан там, где вы едва ли себе представляете. Все дело в общении и добрых словах, в этот день проведите время в компании людей, с которыми вам весело и комфортно.
Телец
Будьте осторожны, рядом с вами мог затаиться подлый манипулятор. Вам нужно отстраниться от тех, кто пытается узнать ваши тайны и старается подобраться как можно ближе. Интриги, которые плетутся вокруг вас, могут быть очень опасными.
Близнецы
В понедельник вы сможете понять, что неприятности остались в прошлом. Смахните с себя пыль уныния и начинайте дышать полной грудью. Не бойтесь новой жизни, проблемы обойдут вас стороной.
Рак
2 сентября судьба попытается подтолкнуть вас к глобальным переменам. В первую очередь, это затронет вашу личную жизнь. Вы сможете не только улучшить свои отношения со второй половинкой, а еще и проговорить все проблемы.
Лев
Скорее всего, у вас начнутся неприятности на работе. Не опускайте руки, порой стоит просто принять поражение. Постарайтесь не наломать дров, попытки что-то исправить или замять конфликт приведут к еще большей катастрофе.
Дева
В этот день вы можете встретить нового друга. Более того, человек, который окажется на вашем пути, имеет все шансы не только на дружбу с вами, а еще и на роман.
Весы
Вам стоит провести глубокий анализ всех событий, которые произошли в последнее время. Переоценка ценностей и переосмысление ваших поступков могут помочь вам в поиске причин неудач.
Скорпион
В понедельник вам не стоит соперничать и враждовать. Не стоит зацикливаться на скандалах и подливать масло в огонь. Вы сможете сгладить конфликт, важно лишь действительно этого захотеть.
Стрелец
2 сентября вы можете сильно испугать окружающих своими эмоциями. Желание держать все под контролем часто приводит к обострению отношений и напоминает о забытых обидах. Не стоит ходить по лезвию ножа.
Козерог
Посвятите этот день тому, кого вы очень любите. Не стоит отвлекаться на авантюры и развлечения, которые не приносят никакой пользы. Вам нужно задуматься о том, что действительно важно.
Водолей
Ветер перемен подарит вам финансовый успех. Вы сможете найти новый источник доходов или же получите премию. Также есть вероятность того, что кто-то удивит вас щедрым подарком.
Рыбы
Не отказывайтесь от радости и счастья, ведь вы уже давно не позволяете себе просто насладиться жизнью. Проживите этот день так, как хотите именно вы.
К слову, ранее мы уже назвали самые удачные дни сентября для каждого знака Зодиака.
Помимо этого, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака станут главными счастливчиками новой недели.