ua en ru
Вс, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Карты Таро сулят прекрасные новости трем знакам Зодиака. Кто начнет новую жизнь

Воскресенье 04 августа 2024 06:25
UA EN RU
Карты Таро сулят прекрасные новости трем знакам Зодиака. Кто начнет новую жизнь У каких знаков Зодиака начнется новая жизнь (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

У представителей трех знаков Зодиака начинается счастливый период. Карты Таро указывают на то, что в августе они получат фантастические новости.

Какие знаки Зодиака начнут все с чистого листа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Скорпион

В августе вам очень повезет. Вы сможете улучшить свои отношения с друзьями и близкими. Кроме этого, последний месяц этого лета принесет вам хорошие новости, благодаря которым вы сможете контролировать все процессы своей жизнь и покорять любые высоты.

Рыбы

Карты Таро указывают на то, что в августе вы сможете постоять за себя и заткнуть за пояс всех своих обидчиков. И в итоге вы услышите, что больше вам никто и ничего не угрожает. Делитесь своим мнением и не бойтесь требовать большего, вы добьетесь желаемого.

Овен

Дайте волю своим амбициям. Вскоре вы получите шанс громко о себе заявить. Ждите хороших новостей и встречайте радостные события. Ваша жизнь заиграет яркими красками, о которых вы так долго мечтали. Действуйте, однако тщательно обдумывайте свои решения.

Близнецы

В августе вы сможете встретить свою судьбу. Воспользуйтесь шансом на счастье и не отказывайтесь от возможности начать новую жизнь. Хорошие новости поднимут ваше настроение и дадут вам силы двигаться вперед.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп на 4 августа.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, что последнее летнее Новолуние подарит счастье только трем знакам Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Гороскоп Таро Астрология
NEWS
Иран утверждает, что лидера ХАМАС убила ракета малой дальности
Иран утверждает, что лидера ХАМАС убила ракета малой дальности