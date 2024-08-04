Таро-гороскоп на 5 августа: Тельцы получат награду от Вселенной, а Раков настигнут неудачи
В понедельник, 5 августа, Раки и Рыбы столкнутся с проблемами. А Тельцы поймают удачу за хвост.
Что всем знакам Зодиака сулит Таро-гороскоп на понедельник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Овен
Ваша карта на 5 августа - "Умеренность". Будьте терпеливыми и не позволяйте импульсивным поступкам все испортить. Вам нужно провести этот день спокойно.
Телец
Вам выпала карта "Звезда". Вселенная решила очень щедро вас наградить. Разделите свою радость с окружающими, подарить счастье тем, кто этого заслуживает.
Близнецы
Ваша карта на понедельник - "Дьявол". Не думайте о плохом, негатив лишь помешает вам двигаться вперед. Сосредоточьтесь на чем-то хорошем, найдите свой источник радости.
Рак
Вам выпала перевернутая карта "Колесо Фортуны". В этот день вам покажется, что удача от вас отвернулась. Однако это не так, проанализируйте события и вы поймете, что не стоит сгущать краски.
Лев
Ваша карта на 5 августа - "Правосудие". Приготовьтесь к тому, что некоторые ситуации покажутся вам максимально несправедливыми. И если вы готовы бороться, начинайте действовать, все поправимо.
Дева
Вам выпала карта "Императрица". Проявите заботу и сострадание. Помогите тем, кто нуждается в вашей помощи, однако не забывайте и о себе. Найдите время для отдыха.
Весы
Ваша карта на понедельник - "Туз жезлов". А это значить, что вам больше не нужно прятаться в чьей-то тени. В вашей жизни начинаются по-настоящему интересные и радостные события.
Скорпион
Вам выпала карта "Двойка Жезлов". Не поддавайтесь панике. Этот день может оказаться непростым и даже грустным. Однако вы сможете со всем справиться, если возьмете решение проблем под свой контроль.
Стрелец
Вам выпала перевернутая карта "Мир". Займитесь чем-то для души и саморазвития. В этот день вам нужно найти источник знаний и вдохновения.
Козерог
Ваша карта на 5 августа - "Туз Мечей". Не бойтесь силы, которая сосредоточена в ваших руках. Вы готовы к большим победам и взлетам. Станьте лидером и ведите за собой людей.
Водолей
Вам выпала карта "Маг". День будет интересным. Пора принять все свои плюсы и минусы. Снимайте розовые очки и дайте своей жизни адекватную оценку.
Рыбы
Ваша карта на понедельник - "Десятка Мечей". Вам придется поставить точку в истории, которой вы очень дорожили. Попрощайтесь с прошлым и не забывайте, что вскоре удача к вам вернется.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что последнее летнее Новолуние подарит счастье только нескольким знакам Зодиака.
Кроме этого, недавно стало известно, что карты Таро сулят прекрасные новости трем знакам Зодиака.