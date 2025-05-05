Понедельник - новая жизнь: какие знаки Зодиака начнут все с чистого листа

Первый день этой недели может стать тем самым моментом, после которого уже не хочется оглядываться назад. Гороскоп на 5 мая обещает четырем знакам Зодиака, что перед ними откроются новые двери, появятся шансы, которых они давно ждали.

Козерог

Для вас все изменится постепенно, но уверенно, понедельник станет точкой старта в направлении, на которое вы давно не решались. Вы будете чувствовать себя собранно, и именно эта четкость поможет действовать без паники и сомнений. Если вы давно хотели что-то начать "с нуля" - это время идеально подходит для первого шага.

Овен

Все, что вас сдерживало, вдруг не будет иметь значения. Вы почувствуете облегчение, будто тяжелый эмоциональный груз наконец можно снять, понедельник принесет не так конкретное событие, как новое видение себя. Вы начнете относиться к вещам проще, смелее и с большим принятием того, кем являетесь, это станет началом особого периода.

Лев

Все, что вас сдерживало в последнее время, исчезнет. Понедельник принесет вдохновение и уверенность, вы вспомните, как это - быть хозяином собственной жизни, принимать решения без сомнений и действовать с огнем в сердце. В этот день особенно сильными будут энергии творчества, силы воли и желание что-то изменить во внешности или стиле жизни. - слушайте свое сердце.

Рак

В последнее время вы могли чувствовать себя подавленными или растерянными. Но с понедельника появится внутреннее ощущение, будто все становится на свои места. Вы почувствуете легкое эмоциональное обновление, которое станет глотком свежего воздуха. Если вы давно ждали момента, когда станет легче - вот он, не упустите этот шанс и попробуйте начать все с чистого листа.