В жизни трех знаков Зодиаков начнется "черная" полоса. Проблемы накроют с 1 мая

С 1 мая в жизни представителей трех знаков Зодиака может начаться "черная" полоса. Ураган из проблем и ссор попробует выбить почву у них из-под ног.

Рыбы

Скорее всего, вы уже давно ощущали, что надвигается буря. Беспокойство нарастает, вам важно приготовиться к проблемам. Примите свои мысли, не пытайтесь убеждать себя в том, что ничего не происходит. Пришло время снять розовые очки.

"Черная" полоса может быстро закончиться, если вы вовремя научитесь принимать непростые решения. Порой кажется, что счастье - понятие недостижимое. Однако это не так, на вашей улице начнется праздник, важно лишь его дождаться.

Рак

С 1 мая в вашу жизнь может ворваться суматоха. Проблемы могут накрыть вас с головой, в какой-то момент вам покажется, что вы остались в одиночестве. И это чувство изолированности может лишь ухудшить ваше настроение.

Однако это отличная возможность, благодаря которой вы сможете громко о себе заявить. Не ждите помощи от кого-то, действуйте самостоятельно. Как только вы поймете, насколько большая сила сосредоточена в ваших руках, все наладится.

Овен

Начало мая будет непростым и даже сложным. Вы можете осознать, что все идет не так, как вы планировали. И когда планы начнут рушиться, старайтесь не опускать руки и не впадать в отчаяние.

Кроме этого, вас может одолевать ревность. Важно понять, что порой не все будет так, как вы этого хотите. Некоторых людей стоит отпустить, именно они мешают вам двигаться вперед и притягивают проблемы в вашу жизнь.