ua en ru
Вс, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Месяц чудес и позитива: карты Таро сулят хорошие новости этим знакам Зодиака уже в мае

Воскресенье 28 апреля 2024 06:30
UA EN RU
Месяц чудес и позитива: карты Таро сулят хорошие новости этим знакам Зодиака уже в мае Кому таро-гороскоп сулит счастье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В мае представителям четырех знаков Зодиака очень повезет, они поверят в чудо и забудут о грусти. Их мечты станут реальностью.

Каким знакам Зодиака сулит счастье таро-гороскоп на май, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stylecaster.

Скорпион

В мае вы можете понять, что достигли точки кипения. Это именно тот момент, когда пора действовать и искать выход из той ситуации, которая привела вас в тупик. Карты Таро сулят вам немало чудес, вскоре вас ждут радостные события.

Рак

В мае вы можете сильно тревожиться из-за страха потерять контроль над ситуацией. Однако порой стоит пустить все на самотек и не вмешиваться в события, которые вам не нравятся. Доверьтесь судьбе, вскоре вы получите хорошие новости и поймете, что чудеса реальны.

Овен

Карты Таро сулят вам грандиозный прорыв. В мае вы наконец-то добьетесь успеха в карьере и начнете пожинать плоды своих трудов. Соберите все силы и совершите финальный рывок, вы сможете добиться желаемого.

Дева

Вы на пороге невероятных перемен. Вас ждут радостные моменты и хорошие новости. Наслаждайтесь жизнью и не бойтесь всего нового. Карты Таро сулят вам время исполнения всех желаний и настоящих чудес.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что в жизни трех знаков Зодиаков начнется "черная" полоса.

Помимо этого, недавно стало известно, что Вселенная осчастливит три знака Зодиака уже очень скоро.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае