Таро-гороскоп на неделю. Кто столкнется со своими страхами и предательством, а у кого начнется "белая полоса"

Новая неделя, которая началась 10 февраля и завершится 16 февраля, обещает множество открытий и перемен. Тельцам следует поверить в себя и не опускать руки, Раки могут пережить потрясения, а Девам предстоит преодолеть свои страхи.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro .

Овен

Карта Таро, которая выпала вам, символизирует общение и ваше место, где есть доступ ко всем возможностям и ресурсам. Наслаждайтесь этим статусом (хоть это и требует много энергии), делитесь новостями, приглашениями, доброжелательностью и благосклонностью, которые к вам приходят. Вы - отличный оратор, яркая личность и незабываемый друг, коллега и партнер.

Телец

На этой неделе Тельцам не стоит сдаваться и опускать руки. Даже когда устали или расстроены, продолжайте работать на полную мощность, и именно за это качество вас ценят и доверяют. Люди следят за вашим уровнем преданности, чтобы понять, "стоит ли оно того". Вы - отличный работник и человек, который достигает успеха.

Близнецы

На этой неделе Близнецов ждет напряженная энергетика, но за ней всегда стоит веская причина. Именно вам необходимо привлечь внимание людей и заставить их принимать решения, вести перемены. Без "шума" ничего бы не изменилось. Вы не из тех, кто молчит, когда нужно высказаться, и не оставляет ничего без движения, когда можно действовать.

Рак

С 10 по 16 февраля вам предстоит пережить потрясения в отношениях, предательство, боль и страх. Вы можете выплеснуть эти эмоции, но только в ответ на сильное давление, и, возможно, кто-то действительно заслуживает этого. Однако у вас есть и способность исцелять, и люди часто обращаются к вам за советом и поддержкой. Помогите тем, кого вы любите, преодолеть боль.

Лев

На этой неделе вы столкнетесь с людьми, которые пренебрегают благополучием других, наживаются на слабых, действуют подло и жестоко. Вы умеете распознавать их и, что еще важнее, помогать другим выявлять и останавливать таких людей. Вы - прирожденный защитник и воин. Поделитесь своей силой и смелостью с теми, кто нуждается в вашей поддержке.

Дева

Девам на этой неделе следует признать, озвучить и преодолеть самые глубокие и мрачные страхи. Люди видят в вас спокойствие и сострадание, место, где можно открыться и поделиться горестями. Вы всегда готовы поддержать и помочь в решении проблем. Помогите кому-то справиться с тем, что на него давит.

Весы

Весы на этой неделе будут поражать своим умениям адаптироваться к любой ситуации. Представители этого зодиакального созвездия смогут с помощью своего обаяния свернуть горы. Вы скрываете свою настоящую сущность гораздо глубже, а то, что видят другие, - очень изменчиво. Вы - переговорщик, продавец, влиятельный человек и мастер убеждения. Идите и измените чье-то мнение в лучшую сторону.

Скорпион

Карта Таро, которая выпала Скорпионам на этой неделе, - это эволюция и прогресс, устойчивый рост, который происходит медленно, но уверенно. Вы не действуете стремительно или радикально, а движетесь с уверенностью, всегда впереди и следуя собственному плану. Вы - сила, с которой необходимо считаться. Вперед и превращайте свои амбиции в реальность.

Стрелец

На этой неделе вы сможете завоевание новых горизонтов, личностный рост, вызовы и настойчивость. Стрельцы - смелые исследователи, всегда выходящие за пределы зоны комфорта, стремящиеся к новым возможностям и пространствам. Это вызывает восхищение. Вы - смелый, любопытный, интуитивный и свободный дух, который жаждет познавать, делать и испытывать больше, чем когда-либо.

Козерог

На этой неделе вам понадобится умение принимать своевременные, обоснованные и смелые решения, находить правильный баланс между риском и наградой, выбирать неизведанные пути к новым возможностям и богатствам. Вы искусно оцениваете ситуации и выбираете лучшие варианты. Балансировать выборы и минимизировать риски - это ваша стихия. Сделайте еще несколько удачных шагов.

Водолей

Карта, которая выпала Водолеям, символизирует внутреннюю мудрость, интуитивные озарения и силу доверять собственным советам и рекомендациям. Она всегда уверена в себе и гармонична, ощущая комфорт в своей собственной сущности. Вы - уникальная личность, которая идет своим путем с решимостью и креативностью.

Рыбы

На этой неделе представители этого зодиакального созвездия станут духовными авторитетами. Вы излучаете проверенную мудрость, на которую все опираются, строя свои жизненные пути. Вы - опора для других. Идите и создайте атмосферу безопасности для всех вокруг.