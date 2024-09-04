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Марс приятно удивит лишь пять знаков Зодиака. Их ждет целых два месяца огромного счастья

Среда 04 сентября 2024 06:24
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Марс приятно удивит лишь пять знаков Зодиака. Их ждет целых два месяца огромного счастья Каким знакам Зодиака очень скоро повезет (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Уже 4 сентября Марс окажется в необычной фазе, в которой будет находиться до ноября. И в этот период особенно повезет представителям пяти знаков Зодиака.

Об этом эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Екатерина Соловьева.

"4 сентября Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов осуществляет ингрессию к знаку Рак", - пояснила астролог.

Четвертый знак Зодиака - один из самых неблагоприятных для "красной" планеты. Здесь он будет находиться до 4 ноября 2024 года.

Но, в период с 4 сентября по 4 ноября положительное влияние Марса ощутят представители таких знаков Зодиака:

  • Телец
  • Дева
  • Скорпион
  • Рыбы.

Особенно благоприятным период станет для тех, кто связан с предпринимательством, руководящими должностями, хирургией и профессиями, требующими оправданного риска.

Впрочем, внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

  • Овнам
  • Раком
  • Весам
  • Козерогам.

"Следует уделить внимание здоровью грудной клетки, молочным железам, детородным органам, органам пищеварения", - советует Соловьева.

В этот период возможно усложнение ситуаций, касающихся новых проектов, среди которых:

  • открытие бизнеса
  • регистрация компаний
  • хирургические операции
  • покупка автомобиля, бытовой техники, оборудования, инструментов, ремонта техники
  • большие физические нагрузки
  • начало занятий новыми для себя видами спорта или тренировками
  • сверхурочные нагрузки на работе.

Напомним, ранее стало известно, какие дни сентября принесут наибольший успех.

Кроме того, читайте Таро-гороскоп на неделю.

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