ua en ru
Сб, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Последнее Новолуние лета осчастливит только три знака Зодиака. Кому ждать чуда

Суббота 03 августа 2024 06:24
UA EN RU
Последнее Новолуние лета осчастливит только три знака Зодиака. Кому ждать чуда Когда будет Новолуние в августе (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Последнее Новолуние этого лета, которое наступит уже 4 августа, готовит неожиданные сюрпризы для представителей четырех знаков Зодиака. Они получат возможность начать жить с очень счастливой главы.

Какие знаки Зодиака получат подарки от Новолуния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

Последнее Новолуние этого лета подарит вам возможность очаровать всех вокруг. Направьте свою энергию на решение проблем и достижение прогресса. Вы сможете это сделать.

Не теряйте свой шанс, у вас будет возможность многое изменить. Однако если вы поддадитесь влиянию других людей, то можете все испортить. Слушайте только себя, только так вы добьетесь успеха.

Телец

Ближайшее Новолуние поможет вам найти гармонию. Вам под силу одолеть любые вершины, однако вы почему-то боитесь. В период Новолуния вам не стоит медлить, начинайте действовать.

Уделите максимум времени своей личной жизни. Если у вас еще нет второй половинки, то вы сможете найти свою судьбу. А если же вы уже встретили любимого человека, то отношения с ним могут перейти на более серьезный уровень.

Козерог

Последнее Новолуние этого лета поможет вам раскрыть весь свой потенциал. На работе вы сможете срывать с неба звезды.

Кроме этого, вас ждут сюрпризы и чудесные события. Доверьтесь судьбе и не бойтесь того, что с вами произойдет. В вашей жизни точно появится повод для праздника.

К слову, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака станут самыми счастливыми до конца года.


Кроме этого, ранее появился Таро-гороскоп на 3 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Астрология
NEWS
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти