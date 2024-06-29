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Настоящая любовь подарит крылья трем знакам Зодиака: кому готовиться к свадьбе

Суббота 29 июня 2024 20:03
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Настоящая любовь подарит крылья трем знакам Зодиака: кому готовиться к свадьбе Каким знакам Зодиака повезет в любви (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

До конца этого лета представители трех знаков Зодиака найдут свою любовь. Скорее всего, дело дойдет до свадьбы.

Какие знаки Зодиака встретят свою вторую половинку уже очень скоро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Рыбы

Этим летом вы сможете закрутить роман, который приведет к серьезным отношениям и даже, возможно, к свадьбе. Нежность, чувственность и искренность помогут вам завоевать любое сердце.

Не бойтесь проявлять инициативу и говорить о своих желаниях. Если же у вас уже есть любимый человек - ждите приятный подарок. Возможно, это будет серьезный поступок, о котором вы давно мечтали.

Скорпион

Ураган любви закружит вас этим летом. Возможно, он даже приведет к тому, что вы решитесь узаконить свои отношения с любимым человеком. Предложение руки и сердца вас осчастливит.

Однако не стоит думать, что отношения можно проверять на прочность. Сохраняйте верность и откажитесь от флирта с другими. Тогда ваш союз точно ничего не разрушит.

Близнецы

Не бойтесь своих желаний. Этим летом вы сможете найти уверенность в себе, а это поможет вам покорить всех вокруг. Любовные приключения подарят лишь радость и счастье, не бойтесь нырнуть в этот омут с головой.

Принимайте приглашения на свидания, знакомьтесь с новыми людьми. Вы можете встретить человека, который станет вашим надежным спутником и даже мужем или женой.

К слову, ранее мы рассказывали, что звезды исполнят заветные мечты этих знаков Зодиака.

Также узнайте, какие знаки Зодиака ненавидят серьезные отношения.

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